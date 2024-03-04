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Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Питомник с туями и можжевельниками продают в Ростовской области

Житель Ростовской области продает питомник с туями за 40 миллионов

4 марта 2024, 15:45
Фото: Pxhere
Питомник с туями и можжевельниками продают в Ростовской области
Готовый бизнес по выращиванию хвойных растений выставили на продажу в Ростовской области, информация об этом появилась на портале свободных объявлений.

Питомник располагается в Аксайском районе. Его площадь составляет почти целый гектар земли. Там растут туи сорта Смарагд и можжевельники. Сейчас в питомнике порядка 40 тысяч растений. Их высота начинается от одного метра и выше.

«На территории имеется бассейн для полива и поливная капельная система», — рассказывает продавец.

За свой готовый бизнес он рассчитывает получить 40 миллионов рублей. Однако готов к торгу с потенциальными покупателями.

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«На территории имеется бассейн для полива и поливная капельная система», — рассказывает продавец.«На территории имеется бассейн для полива и поливная капельная система», — рассказывает продавец.
«На территории имеется бассейн для полива и поливная капельная система», — рассказывает продавец.«На территории имеется бассейн для полива и поливная капельная система», — рассказывает продавец.
«На территории имеется бассейн для полива и поливная капельная система», — рассказывает продавец.
Фото: авито.ру

За почти месяц с момента публикации объявления им заинтересовались больше пятисот человек.

Ранее в Ростовской области выставили на продажу сразу несколько пивоваренных предприятий.

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#Общество#Бизнес#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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