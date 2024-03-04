Житель Ростовской области продает питомник с туями за 40 миллионов

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Питомник располагается в Аксайском районе. Его площадь составляет почти целый гектар земли. Там растут туи сорта Смарагд и можжевельники. Сейчас в питомнике порядка 40 тысяч растений. Их высота начинается от одного метра и выше.
«На территории имеется бассейн для полива и поливная капельная система», — рассказывает продавец.
За свой готовый бизнес он рассчитывает получить 40 миллионов рублей. Однако готов к торгу с потенциальными покупателями.
За почти месяц с момента публикации объявления им заинтересовались больше пятисот человек.
Ранее в Ростовской области выставили на продажу сразу несколько пивоваренных предприятий.