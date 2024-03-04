Житель Таганрога поймал рыбу и узнал, что она стоит 9 млн рублей

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Мужчину удалось задержать в береговой полосе в районе Таганрога. К этому моменту у него уже был приличный улов из рыбы, занесенной в Красную книгу.
Ловил он сразу на 20 сетей, которые у него изъяли. А также у него нашли более двух тысяч рыб, включая русского осетра, стерлядь и севрюгу.
Размер ущерба оценили на сумму 9,5 миллиона рублей. По информации ТАСС, проводятся мероприятия для документирования признаков состава преступления.
Отмечается, что максимальное наказание по статье составляет девять лет колонии.
Ранее зоолог Тихонов объяснил, куда из водоемов Ростовской области пропала крупная рыба. Материал на эту тему читайте по ссылке.