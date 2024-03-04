rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Житель Таганрога поймал рыбу и узнал, что она стоит 9 млн рублей

Житель Таганрога поймал рыбу и узнал, что она стоит 9 млн рублей

4 марта 2024, 10:03
Фото: Pxhere
Житель Таганрога поймал рыбу и узнал, что она стоит 9 млн рублей

Браконьера задержали за вылов рыбы на 9,5 млн рублей в Таганроге

В Ростовской области задержали мужчину, который занимался выловом краснокнижных рыб, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.

Мужчину удалось задержать в береговой полосе в районе Таганрога. К этому моменту у него уже был приличный улов из рыбы, занесенной в Красную книгу.

Ловил он сразу на 20 сетей, которые у него изъяли. А также у него нашли более двух тысяч рыб, включая русского осетра, стерлядь и севрюгу.

Зоолог Тихонов объяснил, куда из водоемов Ростовской области пропала крупная рыба
Узнать подробнее
у него нашли более двух тысяч рыб, включая русского осетра, стерлядь и севрюгу.у него нашли более двух тысяч рыб, включая русского осетра, стерлядь и севрюгу.
у него нашли более двух тысяч рыб, включая русского осетра, стерлядь и севрюгу. у него нашли более двух тысяч рыб, включая русского осетра, стерлядь и севрюгу.
у него нашли более двух тысяч рыб, включая русского осетра, стерлядь и севрюгу. у него нашли более двух тысяч рыб, включая русского осетра, стерлядь и севрюгу.
у него нашли более двух тысяч рыб, включая русского осетра, стерлядь и севрюгу. у него нашли более двух тысяч рыб, включая русского осетра, стерлядь и севрюгу.
у него нашли более двух тысяч рыб, включая русского осетра, стерлядь и севрюгу.
Фото: ПУ ФСБ по РО

Размер ущерба оценили на сумму 9,5 миллиона рублей. По информации ТАСС, проводятся мероприятия для документирования признаков состава преступления.

Отмечается, что максимальное наказание по статье составляет девять лет колонии.

Ранее зоолог Тихонов объяснил, куда из водоемов Ростовской области пропала крупная рыба. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Зоолог Тихонов объяснил, куда из водоемов Ростовской области пропала крупная рыбаЖитель Ростовской области поразил опытных рыбаков количеством выловленной рыбыДва жителя Ростовской области наловили рыбы почти на миллион рублей
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФСБ#Таганрог#Рыба#Рыбалка#Происшествия
Подпишитесь
«Это путь деградации»: к чему приведет нежелание ростовской молодежи читать
Сегодня, 08:57
«Толпа гудит»: в Ростове сердечники часами ждут прием под кабинетом кардиолога в РОКБ
Сегодня, 09:46
Двух рабочих раздавило плитой во время ремонта моста в Ростовской области
Сегодня, 08:58
Ростовские водители бегут из такси из-за низких заработков
Сегодня, 08:16
Туристы стали массово селиться в больших квартирах в Ростове
Сегодня, 07:35
Жителям Ростова-на-Дону предложили вакансии с зарплатами до 260 тыс рублей
Сегодня, 06:35