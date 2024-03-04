Жителей Ростовской области будут штрафовать за фекалии животных

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Неубранные за питомцем фекалии являются нарушением правил содержания и выгула животных. За это грозит предупреждение либо штраф до полутора тысяч рублей.
Привлекают к ответственности нерадивых хозяев должностные лица муниципалитетов. Рассматривают правонарушения в управлении ветеринарии региона. Так, в прошлом году там изучили шесть сотен соответствующих обращений.
Ранее карантин ввели в Ростовской области из-за бешеной кошки. Очаг бешенства обнаружили в Константиновском районе. Сейчас там введен запрет на охоту и вывоз животных, не получивших прививку от бешенства.
Напомним, зоолог Алексей Тихонов рассказал, могут ли волки-людоеды поселиться в Ростовской области.