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Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Жителей Ростовской области будут штрафовать за неубранные фекалии

Жителей Ростовской области будут штрафовать за фекалии животных

4 марта 2024, 15:31
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области будут штрафовать за неубранные фекалии
Штраф за неубранные экскременты животных грозит жителям Ростовской области, напомним в эфире «Дон 24» замначальника управления ветеринарии региона Дмитрий Кутовой.

Неубранные за питомцем фекалии являются нарушением правил содержания и выгула животных. За это грозит предупреждение либо штраф до полутора тысяч рублей.

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Привлекают к ответственности нерадивых хозяев должностные лица муниципалитетов. Рассматривают правонарушения в управлении ветеринарии региона. Так, в прошлом году там изучили шесть сотен соответствующих обращений.

Ранее карантин ввели в Ростовской области из-за бешеной кошки. Очаг бешенства обнаружили в Константиновском районе. Сейчас там введен запрет на охоту и вывоз животных, не получивших прививку от бешенства.

Напомним, зоолог Алексей Тихонов рассказал, могут ли волки-людоеды поселиться в Ростовской области.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Животные#Штрафы#Ветеринария#Штрафы для граждан
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