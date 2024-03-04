Жители Шахт используют коммунальный фонтан как автомойку

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Трубу прорвало на улице Текстильной, в прямой близости к проезжей части. Водители решили воспользоваться стечением обстоятельств и используют коммунальный фонтан как автомойку. Дело в том, что напор воды оказался достаточно сильным, чтобы быстро отмыть машину.
Сами жители поселка ХБК в социальных сетях сетуют, что других плюсов от прорывов нет. Дело в том, что за последние дни они уже несколько раз оставались без воды из-за постоянных прорывов на водопроводе.
Ранее ростовчане пожаловались на грязную воду из-под кранов.