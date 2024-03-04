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Posted Сегодня, 17:24

Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

Прорванная труба в поселке ХБК Ростовской области превратилась в своеобразную автомойку

Жители Шахт используют коммунальный фонтан как автомойку

4 марта 2024, 17:24
Фото: pxhere.com
Прорванная труба в поселке ХБК Ростовской области превратилась в своеобразную автомойку
Прорванная труба в поселке ХБК Ростовской области превратилась в своеобразную автомойку, рассказали в социальных сетях местные жители.

Трубу прорвало на улице Текстильной, в прямой близости к проезжей части. Водители решили воспользоваться стечением обстоятельств и используют коммунальный фонтан как автомойку. Дело в том, что напор воды оказался достаточно сильным, чтобы быстро отмыть машину.

Прорванная труба в поселке ХБК Ростовской области превратилась в своеобразную автомойку
Видео: Telegram-канал «ДТП и ЧП Ростова»

Сами жители поселка ХБК в социальных сетях сетуют, что других плюсов от прорывов нет. Дело в том, что за последние дни они уже несколько раз оставались без воды из-за постоянных прорывов на водопроводе.

Ранее ростовчане пожаловались на грязную воду из-под кранов.

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