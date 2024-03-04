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Published Сегодня, 06:35

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Вакансии с зарплатами до 260 тыс рублей предложили ростовчанам

Жителям Ростова-на-Дону предложили вакансии с зарплатами до 260 тыс рублей

4 марта 2024, 06:35
Фото: Amtec Photos/cc by sa 2.0/flickr.com
Вакансии с зарплатами до 260 тыс рублей предложили ростовчанам
В Ростове-на-Дону разместили несколько вакансий, в которых предлагают зарплату от 200 тысяч рублей, сообщает HH.ру.

Так, от 220 тысяч рублей обещают платить проходчику горных выработок. Однако это сезонная работа и находится в Магаданской области.

Среди требований указаны ответственность, желание работать и зарабатывать, трудолюбие.

Сотрудника обеспечат спецодеждой и бесплатным проживанием.

Кроме того, 260 тысяч рублей обещают агенту по недвижимости. Необходимо будет вести переговоры, проводить презентации и сопровождать сделку.

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От 250 тысяч рублей готовы платить танцовщику или танцовщице. Им придется создавать зажигательную атмосферу в зале и участвовать в ярких и эффектных номерах шоу-программы. Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта работы, которые могут обучиться хореографии.

Ранее власти заявили, что зарплаты в Ростове-на-Дону выросли до 69 тысяч рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Зарплата#Вакансии
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