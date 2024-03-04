Жителям Ростова-на-Дону предложили вакансии с зарплатами до 260 тыс рублей

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Так, от 220 тысяч рублей обещают платить проходчику горных выработок. Однако это сезонная работа и находится в Магаданской области.
Среди требований указаны ответственность, желание работать и зарабатывать, трудолюбие.
Сотрудника обеспечат спецодеждой и бесплатным проживанием.
Кроме того, 260 тысяч рублей обещают агенту по недвижимости. Необходимо будет вести переговоры, проводить презентации и сопровождать сделку.
От 250 тысяч рублей готовы платить танцовщику или танцовщице. Им придется создавать зажигательную атмосферу в зале и участвовать в ярких и эффектных номерах шоу-программы. Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта работы, которые могут обучиться хореографии.
Ранее власти заявили, что зарплаты в Ростове-на-Дону выросли до 69 тысяч рублей.