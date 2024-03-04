Жителям Ростова-на-Дону предложили вакансии с зарплатами до 260 тыс рублей

От 250 тысяч рублей готовы платить танцовщику или танцовщице. Им придется создавать зажигательную атмосферу в зале и участвовать в ярких и эффектных номерах шоу-программы. Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта работы, которые могут обучиться хореографии.