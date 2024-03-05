Банк «Центр-инвест» на «Играх Будущего» договорился о поддержке фиджитал-спорта

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Договоренности предусматривают организацию фиджитал-событий для того, чтобы студенческие сообщества могли комплексно развиваться через интеллектуальный спорт.
Директор ВФФС Дмитрий Григорьев рассказал, что в текущем году планируется увеличение экосистемы фиджитал-центров. По его словам, теперь федерация будет проводить фиджитал-турниры постоянно, тем самым способствуя воспитанию и многостороннему развитию студенческого сообщества.
В числе подписантов соглашения — зампред совета директоров «Центр-инвест», директор по инновациям Юрий Богданов. Он объяснил участие банка тем, что финансовая организация давно поддерживает молодежные проекты и создает возможности для развития талантов в регионах присутствия. По его словам, фиджитал-спорт — это путь к саморазвитию, умению работать в команде и добиваться целей.
Годом ранее банк «Центр-инвест» стал ключевым партнером отборочного этапа «Игр Будущего». Он поддержал команду донского университета, которая в итоге победила.