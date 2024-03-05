Банк «Центр-инвест» на «Играх Будущего» договорился о поддержке фиджитал-спорта

В числе подписантов соглашения — зампред совета директоров «Центр-инвест», директор по инновациям Юрий Богданов. Он объяснил участие банка тем, что финансовая организация давно поддерживает молодежные проекты и создает возможности для развития талантов в регионах присутствия. По его словам, фиджитал-спорт — это путь к саморазвитию, умению работать в команде и добиваться целей.