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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 08:59

Банк «Центр-инвест» на «Играх Будущего» договорился о поддержке фиджитал-спорта

Банк «Центр-инвест» на «Играх Будущего» договорился о поддержке фиджитал-спорта

5 марта 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney
В Казани 3 марта 2024 года на площадке международной серии турниров «Игры Будущего» банк «Центр-инвест», ВФФС и ДГТУ подписали соглашение о поддержке и популяризации фиджитал-спорта.

Договоренности предусматривают организацию фиджитал-событий для того, чтобы студенческие сообщества могли комплексно развиваться через интеллектуальный спорт.

Директор ВФФС Дмитрий Григорьев рассказал, что в текущем году планируется увеличение экосистемы фиджитал-центров. По его словам, теперь федерация будет проводить фиджитал-турниры постоянно, тем самым способствуя воспитанию и многостороннему развитию студенческого сообщества.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-Инвест»

В числе подписантов соглашения — зампред совета директоров «Центр-инвест», директор по инновациям Юрий Богданов. Он объяснил участие банка тем, что финансовая организация давно поддерживает молодежные проекты и создает возможности для развития талантов в регионах присутствия. По его словам, фиджитал-спорт — это путь к саморазвитию, умению работать в команде и добиваться целей.

Годом ранее банк «Центр-инвест» стал ключевым партнером отборочного этапа «Игр Будущего». Он поддержал команду донского университета, которая в итоге победила.

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