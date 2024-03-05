Через Ростов ночью перестанут ходить поезда

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Представители компании объявили, что уже в среду, 6 марта, в Ростове введут ограничения на движение поездов через железнодорожный переезд «Каратаево».
Ограничения начнут действовать с 20.00 мск и будут действовать до 05.00 мск следующего дня, 7 марта. В это время рабочие будут проводить ремонт на железнодорожном переезде «Каратаево» по переулку Костровому.
Водителей просят учитывать введенные ограничения при планировании маршрута своих поездок и с пониманием отнестись к необходимости ремонта переезда.
Ранее стало известно, как будут выглядеть поезда, курсирующие между Москвой и Ростовом-на-Дону по высокоскоростной магистрали.