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Published Сегодня, 16:16

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Через Ростов ночью перестанут ходить поезда

Через Ростов ночью перестанут ходить поезда

5 марта 2024, 16:16
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Через Ростов ночью перестанут ходить поезда

В Ростове ночью с 6 марта закроют железнодорожный переезд «Каратаево»

В Ростове планируют временно закрыть движение через железнодорожный переезд «Каратаево», об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказских железных дорог.

Представители компании объявили, что уже в среду, 6 марта, в Ростове введут ограничения на движение поездов через железнодорожный переезд «Каратаево».

Ограничения начнут действовать с 20.00 мск и будут действовать до 05.00 мск следующего дня, 7 марта. В это время рабочие будут проводить ремонт на железнодорожном переезде «Каратаево» по переулку Костровому.

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Водителей просят учитывать введенные ограничения при планировании маршрута своих поездок и с пониманием отнестись к необходимости ремонта переезда.

Ранее стало известно, как будут выглядеть поезда, курсирующие между Москвой и Ростовом-на-Дону по высокоскоростной магистрали.

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