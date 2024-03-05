Для высокоскоростных магистралей, ведущих в Ростов, разработают новые поезда

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Напомним, в конце февраля президент Владимир Путин объявил, что на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (далее ВСМ), ведущей из Москвы в Ростов, придется потратить 5,2 триллиона рублей. Поезда на ней смогут развивать скорость до 400 километров в час, что позволит в разы сократить время в пути.
Портал «РБК Ростов» со ссылкой на «РЖД» рассказал, что уже сейчас эксперты «Инжинирингового центра железнодорожного транспорта» уже закончили разработку эскизов поездов для проекта ВСМ.
Согласно открытым источникам, новые поезда будут представлять собой составы обтекаемой формы, на эскизе модель выполнена в серебристом цвете, имеет световые линии и затемненные окна.
Сообщается, что новые поезда будут составлены из восьми вагонов, а также будут оборудованы возможностью сцепки двух поездов. Для пассажиров подготовят четыре класса обслуживания.
В «Синаре» рассказали, что к работам по созданию таких поездов придется привлечь около 100 тысяч специалистов, а базовым предприятием для выпуска поездов станет завод «Уральские локомотивы»[прим. редакции — совместное предприятие СТМ и Siemens AG]. Для реализации проекта потребуются инвестиции объемом более 10 миллиардов рублей.