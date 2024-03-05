Для высокоскоростных магистралей, ведущих в Ростов, разработают новые поезда

Напомним, в конце февраля президент Владимир Путин объявил, что на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (далее ВСМ), ведущей из Москвы в Ростов, придется потратить 5,2 триллиона рублей. Поезда на ней смогут развивать скорость до 400 километров в час, что позволит в разы сократить время в пути.