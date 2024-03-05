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Published Сегодня, 15:29

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Updated Сегодня, 15:31

Для высокоскоростных магистралей, ведущих в Ростов, разработают новые поезда

Для высокоскоростных магистралей, ведущих в Ростов, разработают новые поезда

5 марта 2024, 15:29
Фото: infopovod.ru
Для высокоскоростных магистралей, ведущих в Ростов, разработают новые поезда
«РЖД» и «Синара» уже разработали эскиз поездов, которые будут курсировать по магистрали «Ростов — Москва», об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, в конце февраля президент Владимир Путин объявил, что на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (далее ВСМ), ведущей из Москвы в Ростов, придется потратить 5,2 триллиона рублей. Поезда на ней смогут развивать скорость до 400 километров в час, что позволит в разы сократить время в пути.

Портал «РБК Ростов» со ссылкой на «РЖД» рассказал, что уже сейчас эксперты «Инжинирингового центра железнодорожного транспорта» уже закончили разработку эскизов поездов для проекта ВСМ.

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Согласно открытым источникам, новые поезда будут представлять собой составы обтекаемой формы, на эскизе модель выполнена в серебристом цвете, имеет световые линии и затемненные окна.

Сообщается, что новые поезда будут составлены из восьми вагонов, а также будут оборудованы возможностью сцепки двух поездов. Для пассажиров подготовят четыре класса обслуживания.

В «Синаре» рассказали, что к работам по созданию таких поездов придется привлечь около 100 тысяч специалистов, а базовым предприятием для выпуска поездов станет завод «Уральские локомотивы»[прим. редакции — совместное предприятие СТМ и Siemens AG]. Для реализации проекта потребуются инвестиции объемом более 10 миллиардов рублей.

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