«Дом книги» и еще два старинных здания в Ростове внесли в перечень ОКН

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
«Дом книги» находится на Большой Садовой, рядом с Буденновским проспектом. Любимое ростовчанами здание построили в 1951 году. Рядом с ним в годы войны находилось место расстрела фашистами горожан. Долгое время «Дом книги» находился в списке выявленных памятников архитектуры, однако сейчас статус сменился на ОКН.
Также в перечень попало здание на Университетском, 141, известное как Доходный дом П. А. Белых. Оно располагается рядом с Публичной библиотекой и было построено в 1914 году.
Еще одно здание, включенное в список ОКН, это Доходный дом А. З. Блюма на Доломановском, 29.
Ранее старообрядцы отсудили у Ростова старинный многоквартирный дом.