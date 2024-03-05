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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

«Дом книги» и еще два старинных здания в Ростове внесли в перечень ОКН

«Дом книги» и еще два старинных здания в Ростове внесли в перечень ОКН

5 марта 2024, 12:05
Фото: открытка издательства «Молот»
«Дом книги» и еще два старинных здания в Ростове внесли в перечень ОКН
Список объектов культурного наследия пополнился еще тремя ростовскими зданиями, соответствующие документы опубликованы на сайте правительства региона.

«Дом книги» находится на Большой Садовой, рядом с Буденновским проспектом. Любимое ростовчанами здание построили в 1951 году. Рядом с ним в годы войны находилось место расстрела фашистами горожан. Долгое время «Дом книги» находился в списке выявленных памятников архитектуры, однако сейчас статус сменился на ОКН.

Также в перечень попало здание на Университетском, 141, известное как Доходный дом П. А. Белых. Оно располагается рядом с Публичной библиотекой и было построено в 1914 году.

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Еще одно здание, включенное в список ОКН, это Доходный дом А. З. Блюма на Доломановском, 29.

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