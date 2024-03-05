«Дом книги» и еще два старинных здания в Ростове внесли в перечень ОКН

«Дом книги» находится на Большой Садовой, рядом с Буденновским проспектом. Любимое ростовчанами здание построили в 1951 году. Рядом с ним в годы войны находилось место расстрела фашистами горожан. Долгое время «Дом книги» находился в списке выявленных памятников архитектуры, однако сейчас статус сменился на ОКН.