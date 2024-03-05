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Эксперт Баджурак дал мрачные прогнозы о доступности семейной ипотеки в Ростове

Эксперт Баджурак дал мрачные прогнозы о доступности семейной ипотеки в Ростове

5 марта 2024, 08:39
Фото: Pxhere
Эксперт Баджурак дал мрачные прогнозы о доступности семейной ипотеки в Ростове
В России, в том числе Ростовской области, с 1 июля доступность «Семейной ипотеки» может сильно снизиться, рассказал Newia представитель финансового маркетплейса Выберу.ру Ярослав Баджурак.

Он полагает, что после 1 июля 2024 года существует значительная вероятность того, что массовый жилищный кредит перестанет быть доступным для большинства семейных заемщиков.

По словам эксперта, правительству поручено сохранить основные параметры семейной ипотеки и уделить особое внимание семьям с детьми до 6 лет.

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«Однако, это предложение сопровождалось уточнением: для указанных категорий заемщиков процентная ставка останется на уровне 6%. Это может означать, что для остальных заёмщиков ставка может быть выше», — уточнил собеседник.

Он добавил, что в ином случае властям придется увеличивать расходы на субсидирование льготных процентов.

Ранее Ростовская область сильно уступила Кубани по спросу на квартиры.

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#Общество#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Семьи с детьми#Семейная ипотека
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