Эксперт Баджурак дал мрачные прогнозы о доступности семейной ипотеки в Ростове

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
Он полагает, что после 1 июля 2024 года существует значительная вероятность того, что массовый жилищный кредит перестанет быть доступным для большинства семейных заемщиков.
По словам эксперта, правительству поручено сохранить основные параметры семейной ипотеки и уделить особое внимание семьям с детьми до 6 лет.
«Однако, это предложение сопровождалось уточнением: для указанных категорий заемщиков процентная ставка останется на уровне 6%. Это может означать, что для остальных заёмщиков ставка может быть выше», — уточнил собеседник.
Он добавил, что в ином случае властям придется увеличивать расходы на субсидирование льготных процентов.
Ранее Ростовская область сильно уступила Кубани по спросу на квартиры.