Филиал театра кукол для взрослых откроют на месте старого аэропорта Ростова

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Кукольные спектакли для взрослых представляют собой постановки классических пьес, однако играют их кукольные персонажи. В последнее время такие представления пользуются большой популярностью.
В Ростове есть детский театр кукол. Его филиал для взрослых хотят открыть на территории старого аэропорта. К тому же у знаменитого ростовского театра кукол есть опыт такого рода постановок.
Точной информации о сроках открытия филиала и формата его работы пока нет.
Ранее Епархию заставили вернуть здание театра кукол в Ростове в госсобственность.