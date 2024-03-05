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Филиал театра кукол для взрослых появится на месте старого аэропорта Ростова

Филиал театра кукол для взрослых откроют на месте старого аэропорта Ростова

5 марта 2024, 09:50
Фото: Filip Maljković/сс by sa 2.0/flickr.com
Филиал театра кукол для взрослых появится на месте старого аэропорта Ростова
Кукольные спектакли для взрослых стали новым трендом, рассказал в эфире телеканала «Дон 24» министр имущественных и земельных отношений Ростовской области Евгений Осыченко.

Кукольные спектакли для взрослых представляют собой постановки классических пьес, однако играют их кукольные персонажи. В последнее время такие представления пользуются большой популярностью.

В Ростове есть детский театр кукол. Его филиал для взрослых хотят открыть на территории старого аэропорта. К тому же у знаменитого ростовского театра кукол есть опыт такого рода постановок.

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Точной информации о сроках открытия филиала и формата его работы пока нет.

Ранее Епархию заставили вернуть здание театра кукол в Ростове в госсобственность.

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