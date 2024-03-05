Где можно будет в Ростовской области ловить шемаю, исключенную из Красной книги

Наиболее эффективным вариантом для рыбалки на шемаю считалась ловля с лодки или катера, в то время как ловля с берега часто оказывалась затруднительной. Как ее еще называют рыбаки, шамайка предпочитает водоемы с песчаным или каменистым дном.