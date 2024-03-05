Где можно будет в Ростовской области ловить шемаю, исключенную из Красной книги

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
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В Ростовской области удалось восстановить популяцию численности азово-черноморской шемаи. Это позволило Минприроды региона исключить ее из Красной книги. Планируется рассмотреть вопросы, связанные со снятием ограничений на рыболовство, после выхода обновленной версии Красной книги Ростовской области, выпуск которой запланирован на конец текущего года.
Основные места обитания шамайки включают бассейны Азовского, Черного и Каспийского морей. В период нереста наиболее крупные популяции можно наблюдать в устьях рек Дон, Терек, Кура и Кубань. Кроме указанных мест, шамайку можно встретить в Аральском море, а также в устьях рек Днепр, Днестр и Дунай.
Рыбаки рассказывают, что встречают шемаю и в Таганрогском заливе.
При этом кандидат биологических наук Сергей Дудкин рассказал «КП — Ростов-на-Дону, что любительскую рыбалку разрешат не везде — только на нижнем Дону. Ограничения не снимут в Цимлянском водохранилище и выше по течению, а также в реке Маныч.
При этом полный запрет на вылов будет действовать в период нереста — с 15 февраля по 15 июня.
Наиболее эффективным вариантом для рыбалки на шемаю считалась ловля с лодки или катера, в то время как ловля с берега часто оказывалась затруднительной. Как ее еще называют рыбаки, шамайка предпочитает водоемы с песчаным или каменистым дном.
Для ловли использовали маховые удочки и спиннинги. Рыбу можно было поймать как на поплавок, так и на блесну.
В качестве наживки брали: опарышей, мотыля, червей, мелких кузнечиков.
Ранее впечатляющих размеров щуку поймал рыбак в Ростовской области.