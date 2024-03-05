Груженные фуры разбивают трассу М-4 «Дон» в Ростовской области. Как сохранить дорогу

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
«Но эта проблема гораздо глубже. Дело в том, что за последние годы в Ростовской области значительно увеличился поток автомобильного транспорта. Это связано с присоединением новых регионов, с проведением специальной военной операции, с направлением транспорта в обход Крымского моста и так далее. От этого никуда не деться, нужно укреплять дорожное полотно. А оно, понятное дело, из-за увеличения грузопотока, разрушаться стало еще быстрее», — объясняет Сергей Левченко.
Однако, по словам эксперта, пристальное внимание следует уделить контролю за перегрузом транспорта.
«Проход грузовиков контролируется на посту весового контроля. За перегруз действительно выписывают большие штрафы. Но проблема заключается в том, что все водители знают, где находятся эти посты и объезжают их. Бывает проводится автоматический контроль. Но знаете что интересно? Когда с внезапными проверками к нам приезжали из других регионов, все карьеры в Ростовской области, продукцию которых, как правило, и везут большегрузы, резко переставали работать», — отмечает эксперт.
Спикер уверен, что простым весовым или автоматическим контролем проблему перегруза транспорта не решить.
«Тут необходимы кардинальные меры. Нужно экспертно смотреть, что в этой ситуации следует сделать. Возможно, потребуется создавать больше выездных пунктов. Да, не исключено, что продукция карьеров, тот же, к примеру, щебень, станет немного дороже. Но это не сопоставимо с тем, сколько средств приходится тратить на ремонт дорог», — резюмирует правозащитник.
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