rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Эксперт разъяснил, как большегрузы разрушают дороги на М-4 в Ростовской области

Груженные фуры разбивают трассу М-4 «Дон» в Ростовской области. Как сохранить дорогу

5 марта 2024, 14:56
Фото: wikimedia.org
Эксперт разъяснил, как большегрузы разрушают дороги на М-4 в Ростовской области

Правозащитник Левченко рассказал, как груженные фуры разбивают трассу М-4 «Дон»

Представитель Народного фронта Ростовской области, правозащитник Сергей Левченко сообщил RostovGazeta о серьезном увеличении потока грузового транспорта на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, что и стало причиной еще более быстрого возникновения ям на дороге.

Напомним, что в Ростовской области продлили срок для ремонта трассы М-4 «Дон». Виновниками образования огромных выбоин на дороге названы большегрузные машины. Уточняется, что только за прошедший год за перегруз оштрафовали 777 водителей. В этом году число штрафов превысило сотню.

«Но эта проблема гораздо глубже. Дело в том, что за последние годы в Ростовской области значительно увеличился поток автомобильного транспорта. Это связано с присоединением новых регионов, с проведением специальной военной операции, с направлением транспорта в обход Крымского моста и так далее. От этого никуда не деться, нужно укреплять дорожное полотно. А оно, понятное дело, из-за увеличения грузопотока, разрушаться стало еще быстрее», — объясняет Сергей Левченко.

Однако, по словам эксперта, пристальное внимание следует уделить контролю за перегрузом транспорта.

Водителей грузовиков назвали виновниками огромных ям на М-4 в Ростовской области
Узнать подробнее

«Проход грузовиков контролируется на посту весового контроля. За перегруз действительно выписывают большие штрафы. Но проблема заключается в том, что все водители знают, где находятся эти посты и объезжают их. Бывает проводится автоматический контроль. Но знаете что интересно? Когда с внезапными проверками к нам приезжали из других регионов, все карьеры в Ростовской области, продукцию которых, как правило, и везут большегрузы, резко переставали работать», — отмечает эксперт.

«Проход грузовиков контролируется на посту весового контроля. За перегруз действительно выписывают большие штрафы.»«Проход грузовиков контролируется на посту весового контроля. За перегруз действительно выписывают большие штрафы.»
«Проход грузовиков контролируется на посту весового контроля. За перегруз действительно выписывают большие штрафы.»
Фото: 1MI

Спикер уверен, что простым весовым или автоматическим контролем проблему перегруза транспорта не решить.

«Тут необходимы кардинальные меры. Нужно экспертно смотреть, что в этой ситуации следует сделать. Возможно, потребуется создавать больше выездных пунктов. Да, не исключено, что продукция карьеров, тот же, к примеру, щебень, станет немного дороже. Но это не сопоставимо с тем, сколько средств приходится тратить на ремонт дорог», — резюмирует правозащитник.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в донском крае плохие дороги.

«Асфальт уйдет с дуновением ветра»: почему в Ростовской области разрушаются дороги
Узнать подробнее
Читайте также:
Эксперт рассказал об «участке смерти» на дороге М-4 в Ростовской областиЭксперт Левченко рассказал, как ямочный ремонт спасет дороги от разрушения в РостовеНазваны районы Ростовской области с самыми опасными дорогами. Показываем их на карте
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дорога#Транспорт#Ремонт#Ростов#Штрафы#Большегрузы#Весовой контроль#Перегруз
Подпишитесь
В Ростовской области растут расходы на похороны и неприязнь к супергероям
Сегодня, 15:11
Через Ростов ночью перестанут ходить поезда
Сегодня, 16:16
Миллион за алые розы: как не разориться на букетах к 8 Марта
Сегодня, 17:13
Ростов вошел в список городов с самым грязным воздухом, но есть плюсы
Сегодня, 15:56
А вы помните, чем кормили друг друга герои советских фильмов?
Сегодня, 13:11