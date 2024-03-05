Груженные фуры разбивают трассу М-4 «Дон» в Ростовской области. Как сохранить дорогу

«Проход грузовиков контролируется на посту весового контроля. За перегруз действительно выписывают большие штрафы. Но проблема заключается в том, что все водители знают, где находятся эти посты и объезжают их. Бывает проводится автоматический контроль. Но знаете что интересно? Когда с внезапными проверками к нам приезжали из других регионов, все карьеры в Ростовской области, продукцию которых, как правило, и везут большегрузы, резко переставали работать», — отмечает эксперт.