ИРИ запускает познавательно-развлекательный канал «Мы»

«За несколько лет нашей работы появилось много талантливых проектов, которые набирают миллионы просмотров в интернете. И мы приняли решение делиться ими и с телевизионной аудиторией. А пользователи IPTV и кабельного телевидения — это около 50 миллионов зрителей по всей России. При этом онлайн-формат для ИРИ по-прежнему остается приоритетным: на канале будут показываться те проекты, которые не просто вышли, а „прожили“ достаточно времени в сети. Какой это период — определяют правообладатели проекта, его производители и дистрибьюторы», — сказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.