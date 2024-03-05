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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Источник сообщил о проработке изменения шкалы НДФЛ

5 марта 2024, 09:59
Информация получена о возможных изменениях в шкале подоходного налога (НДФЛ) и новых льготах, которые сейчас прорабатывает правительство России. Эти изменения связаны с мерами, объявленными президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Сообщает об этом издание «Ведомости».

Подготовку поправок в Налоговый кодекс начал Федеральный министерство финансов еще в прошлом году. Одно из предложений — введение дополнительных ставок в прогрессивной шкале НДФЛ. В то же время минимальная ставка в 13% не будет изменена. Источник отметил, что Минфин рассматривает различные варианты изменений и окончательного решения пока нет, пишет iz.ru.

Кроме налоговой ставки, также рассматриваются новые льготы по НДФЛ и налогу на прибыль для граждан с низким доходом. Например, ведется работа над удвоением налогового вычета на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц и до 6 тысяч рублей на третьего, как было объявлено Владимиром Путиным.

В то же время стоит отметить, что в октябре 2023 года министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что не планируется изменение базовых налоговых ставок в 2024–2026 годах.

Напомним, что в 2021 году в России была введена прогрессивная налоговая ставка, по которой лица с ежегодными доходами более 5 миллионов рублей платят 15% НДФЛ. В 2022 году поступления в бюджет от этого налога выросли на 60% по сравнению с предыдущим годом.

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