Источник сообщил о проработке изменения шкалы НДФЛ

Напомним, что в 2021 году в России была введена прогрессивная налоговая ставка, по которой лица с ежегодными доходами более 5 миллионов рублей платят 15% НДФЛ. В 2022 году поступления в бюджет от этого налога выросли на 60% по сравнению с предыдущим годом.