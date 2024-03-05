Когда будет масленица в 2024 году, как ее праздновать и что готовить

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
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Updated Сегодня, 09:14
В 2024 году Масленица будет отмечаться с 11 по 17 марта. Этот праздник проводится неделю перед началом Великого поста.
Православная церковь называет Масленицу Сырной седмицей.
Масленица — это традиционный праздник, который отмечается в преддверии Великого поста перед Пасхой. Во время Масленицы люди собираются вместе, чтобы отпраздновать конец зимы и приготовиться к посту. Вот как обычно празднуют Масленицу:
Основным символом Масленицы являются блины — тонкие круглые лепешки, обычно приготовленные из муки, яиц и молока. А иногда семьи соревнуются в том, кто приготовит самые вкусные.
На улицах устраивают различные игры и развлечения. Одним из наиболее популярных является сжигание чучела Масленицы, символизирующее прощание с зимой. Также проводятся музыкальные выступления, ярмарки и народные гулянья.
Во время Масленицы проводятся различные забавы и конкурсы, такие как метание кольца.
Помимо блинов, на праздничном столе часто присутствуют и другие угощения, в том числе сметана, мед и варенье.
Важно отметить, что Масленица — это не только время веселья, но и подготовка к Великому посту, периоду строгих ограничений и духовного очищения. Поэтому во время этого праздника также призывают к смирению, милосердию и прощению.
Со временем традиции Масленицы изменили свое первоначальное языческое значение, однако они до сих пор сохранились. Например, обычай сжигания чучела теперь стал символом прощания с зимой и приветствия весны, в отличие от исходного значения как ритуальной жертвы для хорошего урожая.
Еще одним традиционным атрибутом Масленицы, который дошел до наших дней, являются блины. Изначально они готовились в память о предках, а затем стали символом солнца. В наши дни блины пекут не только в память о предках, но и как просто вкусное лакомство.
Многие обычаи Масленицы связаны с семейными и брачными темами: в эти дни чествовали молодоженов, а юноши и девушки, которые не вступили в брак в прошлом году, проходили через шуточные «испытания» в виде различных обрядов.
В воскресенье отмечается Прощеный день, когда люди просят прощения у родных и знакомых за обиды, которые могли принести им за год.
Кульминация Масленицы — это сжигание на костре соломенного чучела, которое символизирует прощание с уходящей зимой, сопровождается веселыми возгласами и песнями.
Праздник Масленицы возник на Руси задолго до принятия христианства и имеет свои корни в языческих обычаях, связанных с днем весеннего равноденствия. В этот период люди прощались с зимой и встречали весну.
Они почитали бога весеннего солнца и плодородия Ярило, а также бога Велеса, отвечавшего за крупный рогатый скот, землю, леса и богатство. Считалось, что Велес, иногда принимавший облик медведя, был одним из высших богов славянского пантеона.
Во время масленичной недели лучше всего:
После завершения недели Масленицы наступает Чистый понедельник, который в 2024 году придется на 18 марта. Этот день является началом Великого поста, он продлится в течение 40 дней.
Одно из важных правил, которые иногда забывают те, кто соблюдает Великий пост, — это не только содержание блюд, которые подаются к столу, но и умеренность в питании. Даже с постными продуктами не стоит переедать.
В период Великого поста рекомендуется исключить из рациона: