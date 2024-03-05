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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Когда будет масленица в 2024 году, как ее праздновать и что готовить

Когда будет масленица в 2024 году, как ее праздновать и что готовить

5 марта 2024, 09:12
Фото: 1MI
Когда будет масленица в 2024 году, как ее праздновать и что готовить
В России совсем скоро наступит Масленица, во время которой будут печь блины и провожать зиму. Какого числа отметят праздник, в материале RostovGazeta.

Когда будет Масленица в 2024 году

В 2024 году Масленица будет отмечаться с 11 по 17 марта. Этот праздник проводится неделю перед началом Великого поста.

Православная церковь называет Масленицу Сырной седмицей.

Как празднуют Масленицу

Масленица — это традиционный праздник, который отмечается в преддверии Великого поста перед Пасхой. Во время Масленицы люди собираются вместе, чтобы отпраздновать конец зимы и приготовиться к посту. Вот как обычно празднуют Масленицу:

  1. Основным символом Масленицы являются блины — тонкие круглые лепешки, обычно приготовленные из муки, яиц и молока. А иногда семьи соревнуются в том, кто приготовит самые вкусные.

  2. На улицах устраивают различные игры и развлечения. Одним из наиболее популярных является сжигание чучела Масленицы, символизирующее прощание с зимой. Также проводятся музыкальные выступления, ярмарки и народные гулянья.

  3. Во время Масленицы проводятся различные забавы и конкурсы, такие как метание кольца.

  4. Помимо блинов, на праздничном столе часто присутствуют и другие угощения, в том числе сметана, мед и варенье.

Важно отметить, что Масленица — это не только время веселья, но и подготовка к Великому посту, периоду строгих ограничений и духовного очищения. Поэтому во время этого праздника также призывают к смирению, милосердию и прощению.

Важно отметить, что Масленица — это не только время веселья, но и подготовка к Великому посту, периоду строгих ограничений и духовного очищения.Важно отметить, что Масленица — это не только время веселья, но и подготовка к Великому посту, периоду строгих ограничений и духовного очищения.
Важно отметить, что Масленица — это не только время веселья, но и подготовка к Великому посту, периоду строгих ограничений и духовного очищения.
Фото: 1MI

Традиции Масленицы

Со временем традиции Масленицы изменили свое первоначальное языческое значение, однако они до сих пор сохранились. Например, обычай сжигания чучела теперь стал символом прощания с зимой и приветствия весны, в отличие от исходного значения как ритуальной жертвы для хорошего урожая.

Еще одним традиционным атрибутом Масленицы, который дошел до наших дней, являются блины. Изначально они готовились в память о предках, а затем стали символом солнца. В наши дни блины пекут не только в память о предках, но и как просто вкусное лакомство.

Многие обычаи Масленицы связаны с семейными и брачными темами: в эти дни чествовали молодоженов, а юноши и девушки, которые не вступили в брак в прошлом году, проходили через шуточные «испытания» в виде различных обрядов.

Еще одним традиционным атрибутом Масленицы, который дошел до наших дней, являются блины.Еще одним традиционным атрибутом Масленицы, который дошел до наших дней, являются блины.
Еще одним традиционным атрибутом Масленицы, который дошел до наших дней, являются блины.
Фото: 1MI

Сжигание чучела

В воскресенье отмечается Прощеный день, когда люди просят прощения у родных и знакомых за обиды, которые могли принести им за год.

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Кульминация Масленицы — это сжигание на костре соломенного чучела, которое символизирует прощание с уходящей зимой, сопровождается веселыми возгласами и песнями.

История Масленицы

Праздник Масленицы возник на Руси задолго до принятия христианства и имеет свои корни в языческих обычаях, связанных с днем весеннего равноденствия. В этот период люди прощались с зимой и встречали весну.

Они почитали бога весеннего солнца и плодородия Ярило, а также бога Велеса, отвечавшего за крупный рогатый скот, землю, леса и богатство. Считалось, что Велес, иногда принимавший облик медведя, был одним из высших богов славянского пантеона.

В этот период язычники почитали бога Велеса, отвечавшего за крупный рогатый скот, землю, леса и богатство.В этот период язычники почитали бога Велеса, отвечавшего за крупный рогатый скот, землю, леса и богатство.
В этот период язычники почитали бога Велеса, отвечавшего за крупный рогатый скот, землю, леса и богатство.
Фото: cs: ŠJů/cc by sa 3.0/wiki

Что нельзя делать во время Масленицы

Во время масленичной недели лучше всего:

  1. придерживаться приготовления пищи с четверга по воскресенье, отложив большую часть домашних дел;
  2. не принимать неожиданных гостей, однако если кто-то приходит, встречать их в чистом доме и с хорошо накрытым столом;
  3. воздержаться от употребления мяса в это время;
  4. избегать конфликтов и проявлений раздражения.

Когда начнется Великий пост

После завершения недели Масленицы наступает Чистый понедельник, который в 2024 году придется на 18 марта. Этот день является началом Великого поста, он продлится в течение 40 дней.

Одно из важных правил, которые иногда забывают те, кто соблюдает Великий пост, — это не только содержание блюд, которые подаются к столу, но и умеренность в питании. Даже с постными продуктами не стоит переедать.

Великий пост, — это не только содержание блюд, которые подаются к столу, но и умеренность в питании.Великий пост, — это не только содержание блюд, которые подаются к столу, но и умеренность в питании.
Великий пост, — это не только содержание блюд, которые подаются к столу, но и умеренность в питании.
Фото: 1MI

В период Великого поста рекомендуется исключить из рациона:

  • мясо;
  • мясные изделия, такие как сосиски, колбаса, паштет и другие;
  • рыбу и морепродукты (за исключением определенных дней);
  • сладости;
  • яйца;
  • молочные продукты;
  • сливочное масло.
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#Общество#Россия#Илья Протвинов#Масленица#Блины#Пост#Празднование#Традиции
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