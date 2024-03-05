Машина с мертвым человеком попала в аварию в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Updated Сегодня, 05:31
В Таганроге на улице Октябрьской водитель «ВАЗ-2115» потерял сознание, из-за чего автомобиль врезался в дерево. Оно находилось с правой стороны от дороги.
После этого вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины. Причиной смерти является оторвавшийся тромб.
Добавим, что авария произошла в понедельник, 4 марта, в 19.20 мск.
Ранее два колеса отвалились от маршрутки и протаранили машины в Таганроге. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого почти 130 ДТП произошло из-за ям на М-4 «Дон» в донском регионе.