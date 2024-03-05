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Published Сегодня, 05:29

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Водитель автомобиля умер за рулем и совершил ДТП в Ростовской области

Машина с мертвым человеком попала в аварию в Ростовской области

5 марта 2024, 05:29
Фото: 1MI

Водитель автомобиля умер за рулем и совершил ДТП в Ростовской области

В Ростовской области за рулем автомобиля скончался мужчина, что стало причиной ДТП, сообщили в региональном УГИБДД.

В Таганроге на улице Октябрьской водитель «ВАЗ-2115» потерял сознание, из-за чего автомобиль врезался в дерево. Оно находилось с правой стороны от дороги.

После этого вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины. Причиной смерти является оторвавшийся тромб.

ДТП с жертвами произошло на трассе возле Змеиногорска
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Добавим, что авария произошла в понедельник, 4 марта, в 19.20 мск.

Ранее два колеса отвалились от маршрутки и протаранили машины в Таганроге. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого почти 130 ДТП произошло из-за ям на М-4 «Дон» в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Авария#УГИБДД#Происшествия
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