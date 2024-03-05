rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Миллион за алые розы: как не разориться на букетах к 8 марта

Миллион за алые розы: как не разориться на букетах к 8 Марта

5 марта 2024, 17:13
Фото: rostovgazeta.ru
Миллион за алые розы: как не разориться на букетах к 8 марта
Корреспондент RostovGazeta выяснил у экспертов, как поздравить всех знакомых женщин с 8 Марта красивыми букетами и не потратить на них последние деньги

За пару дней до 8 Марта мы пообщались с флористами и продавцами цветов и выяснили, где, как и что покупать.

Цветы к 8 Марта в Ростове резко подорожали. Сколько стоит один букет?
Узнать подробнее

Не покупайте букеты день в день

Сотрудница одного из цветочных магазинов в западном микрорайоне Ростова Валентина Скрябинцева объясняет, что дата 8 марта — это один из пиковых по продажам цветов дней в году.

«В обычный день можно и десять букетов не продать. Поэтому за праздники продавцы стараются заработать, как можно больше. Цены немного поднимают, до 20% обычно», — объясняет продавец.

Валентина Скрябинцева добавляет, что рост цен на букеты стартует 6 или 7 марта. Зато уже 9 марта букеты можно купить с хорошими скидками — продавцы стараются по максимуму реализовать товар, ведь он скоропортящийся.

«В круглосуточных цветочных или на рынках уже после 8-9 вечера 8 марта можно со скидкой купить цветы», — замечает собеседница RostovGazeta.

Выгоднее всего покупать букеты заранее — 5–6 марта или после праздника.

«В круглосуточных цветочных или на рынках уже после 8-9 вечера 8 марта можно со скидкой купить цветы», — замечает собеседница RostovGazeta.«В круглосуточных цветочных или на рынках уже после 8-9 вечера 8 марта можно со скидкой купить цветы», — замечает собеседница RostovGazeta.
«В круглосуточных цветочных или на рынках уже после 8-9 вечера 8 марта можно со скидкой купить цветы», — замечает собеседница RostovGazeta.
Фото: 1MI
В Ростовской области похолодает до -5 градусов 8 марта
Узнать подробнее

Упаковка по цене букета

Ростовский флорист Анна Конарева объясняет, что на стоимость цветов влияет их оформление. Так, самыми дешевыми окажутся односоставные букеты без какого-либо оформления. Максимум — перевязаны лентой или бечевкой.

«Цветы в целлофане будут уже подороже, но совсем незначительно. Целлофан считается базовой упаковкой. А вот в более сложных букетах практически половина стоимости может быть обоснована только оформлением: сложная композиция, бумага и обертка разных текстур, атласные или бархатные ленты, декоративные шпажки, глиттер, завивка лепестков и многое другое», — рассказывает эксперт.

Тем, кто желает сэкономить, флорист порекомендовала выбирать или самостоятельно составлять букеты в стиле «минимализм».

«Сочетания цветов можно найти в интернете. Но если не хотите тратить на это время — купить качественные свежие цветы одного вида, купите красивую ленту и просто перевяжите их. По желанию можно использовать крафт-бумагу. Получится очень нежно», — советует флорист.

Тем, кто желает сэкономить, флорист порекомендовала выбирать или самостоятельно составлять букеты в стиле «минимализм».Тем, кто желает сэкономить, флорист порекомендовала выбирать или самостоятельно составлять букеты в стиле «минимализм».
Тем, кто желает сэкономить, флорист порекомендовала выбирать или самостоятельно составлять букеты в стиле «минимализм».
Фото: wikimedia.org
Флорист Конарева объяснила, почему цветы в Ростове нельзя поливать водой из-под крана
Узнать подробнее

Место покупки играет роль

Анна Конарева замечает, что часто люди пытаются купить букет в онлайн-магазинах, чтобы сэкономить. На самом деле, считает флорист, экономия мнимая.

Во-первых, маркетплейс может доставить цветы плохого качества, вянущие. Во-вторых, купить цветы онлайн как правило предлагают цветочные магазины с высоким прайсом.

«У них есть деньги на рекламу, а еще они знают, что просто так цветы за 10-15 тысяч рублей никто покупать не будет. Плюсом в интернете можно добавить завлекающие покупателя дополнительные услуги: доставку, открытки или еще что-нибудь», — объясняет подноготную цветочного бизнеса эксперт.

Гораздо лучше, по мнению Анны, покупать цветы в оффлайн магазинах: там есть возможность проконтролировать качество и свежесть цветов, а также составить индивидуальный букет на любую сумму.

«К 8 Марта цветы можно купить везде, даже в продуктовых. Там обычно продают тюльпаны в букетах по 5-7 штук и стоит такое удовольствие около 300 рублей. Дешево, но сердито. В супермаркетах за цветами должным образом не ухаживают, они могут испортиться еще до праздника, поэтому такие букеты надо тщательно осматривать перед покупкой», — объясняет флорист.

Самые выгодные цены на цветы на рынках, уверена Анна.Самые выгодные цены на цветы на рынках, уверена Анна.
Самые выгодные цены на цветы на рынках, уверена Анна.
Фото: 1MI

Самые выгодные цены на цветы на рынках, уверена Анна. Найти там дизайнерский букет с редкими цветами вряд ли получится, зато свежие розы, тюльпаны или душистую мимозу в огромных количествах и по низким ценам — запросто.

«На рынке дешево. Но на оптовом рынке еще дешевле. Цветы продают на овощебазах, в садовых центрах. И они там всегда очень свежие. Можно закупить и родственницам, и коллегам. И заплатить при этом в полтора-два раза меньше», — советует флорист.

Оптовая цена на бензин взлетела на 27% в Ростовской области
Узнать подробнее

Какие цветы выбрать

Где и когда покупать — определились. А что покупать? В топе самых недорогих цветов, замечает флорист, всегда лидируют сезонные. Накануне 8 марта это мимоза, тюльпаны, ирисы, гиацинты, анемоны, крокусы и нарциссы.

При выборе цветов нужно обращать внимание на все их части.

«Стебель должен быть упругим, а место среза ни в коем случае не должно выглядеть заветренным, иметь коричневатые пятна, слизь или затхлый запах. Лепестки тоже должны быть однородные, листья не сморщенные. Недобросовестные продавцы иногда маскируют испорченные растения краской или блестками — таких букетов лучше избегать», — советует эксперт.

А до праздника доживут?

Подведем итог: чтобы не разочаровывать женщин в праздник и при этом сэкономить, цветы нужно покупать заранее за два-три дня до 8 Марта. Но что с ними делать все это время?

По мнению Анны Конаревой, при правильном уходе цветы не завянут.

Перед тем как поставить букет в вазу, его необходимо освободить от декоративной обертки. Затем нужно подрезать стебли под углом 90 градусов, отступая на 2-3 сантиметра от места старого среза.

«Ваза должна быть просторной, чтобы у цветов был доступ к воздуху. Большой букет нельзя ставить в вазу с узким горлом, которое плотно сжимает цветы. Воду в букете нужно ежедневно заменять», — объясняет эксперт.

По мнению Анны Конаревой, при правильном уходе цветы не завянут.По мнению Анны Конаревой, при правильном уходе цветы не завянут.
По мнению Анны Конаревой, при правильном уходе цветы не завянут.
Фото: 1MI
Алексей Логвиненко поручил лучше ухаживать за деревьями и цветами в Ростове
Узнать подробнее

Анна Конарева поделилась лайфхаком, что можно добавлять в воду к цветам, чтобы они чувствовали себя хорошо.

«В цветочных магазинах можно купить специальные обеззараживаю порошки, там расписаны дозировки. Они помогут цветам дольше быть свежими. В воду к тюльпанам можно добавить таблетку аспирина или активированного угля, несколько кристаллов марганцовки. Еще можно наливать вместо воды „Спрайт“ или смешивать их в равных пропорциях. Но это работает не со всеми цветами», — добавляет флорист.

Кроме того, важна температура воды. Тюльпаны прекрасно чувствуют себя в холодной, но большинству цветов комфортнее в воде комнатной температуры.

Если к концу чтения этого текста вы схватились за голову от того, как много трудностей с букетами на 8 Марта — отдайте предпочтение растению в горшке. Оно намного дольше будет радовать женщину зелеными листиками и красивыми цветами.

Ранее RostovGazeta писала о том, что поставщики готовятся взвинтить цены на цветы в Ростове к 8 Марта.

Читайте также:
Восемь лет грозит дачникам за цветы ипомеи. Какой сорт нельзя выращивать в Ростове«Портал в другое измерение»: в Ростове кто-то 16 лет украшает яму цветами и бантамиВ Ростове выбрали цвет для трамваев и спасли грузовик от затопления посреди двора
#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Цветы#Букет#Подарки#Ростов#Букеты#Международный женский день
Подпишитесь
В Ростовской области растут расходы на похороны и неприязнь к супергероям
Сегодня, 15:11
Через Ростов ночью перестанут ходить поезда
Сегодня, 16:16
Ростов вошел в список городов с самым грязным воздухом, но есть плюсы
Сегодня, 15:56
Груженные фуры разбивают трассу М-4 «Дон» в Ростовской области. Как сохранить дорогу
Сегодня, 14:56
А вы помните, чем кормили друг друга герои советских фильмов?
Сегодня, 13:11