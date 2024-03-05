Миллион за алые розы: как не разориться на букетах к 8 марта

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
За пару дней до 8 Марта мы пообщались с флористами и продавцами цветов и выяснили, где, как и что покупать.
Сотрудница одного из цветочных магазинов в западном микрорайоне Ростова Валентина Скрябинцева объясняет, что дата 8 марта — это один из пиковых по продажам цветов дней в году.
«В обычный день можно и десять букетов не продать. Поэтому за праздники продавцы стараются заработать, как можно больше. Цены немного поднимают, до 20% обычно», — объясняет продавец.
Валентина Скрябинцева добавляет, что рост цен на букеты стартует 6 или 7 марта. Зато уже 9 марта букеты можно купить с хорошими скидками — продавцы стараются по максимуму реализовать товар, ведь он скоропортящийся.
«В круглосуточных цветочных или на рынках уже после 8-9 вечера 8 марта можно со скидкой купить цветы», — замечает собеседница RostovGazeta.
Выгоднее всего покупать букеты заранее — 5–6 марта или после праздника.
Упаковка по цене букета
Ростовский флорист Анна Конарева объясняет, что на стоимость цветов влияет их оформление. Так, самыми дешевыми окажутся односоставные букеты без какого-либо оформления. Максимум — перевязаны лентой или бечевкой.
«Цветы в целлофане будут уже подороже, но совсем незначительно. Целлофан считается базовой упаковкой. А вот в более сложных букетах практически половина стоимости может быть обоснована только оформлением: сложная композиция, бумага и обертка разных текстур, атласные или бархатные ленты, декоративные шпажки, глиттер, завивка лепестков и многое другое», — рассказывает эксперт.
Тем, кто желает сэкономить, флорист порекомендовала выбирать или самостоятельно составлять букеты в стиле «минимализм».
«Сочетания цветов можно найти в интернете. Но если не хотите тратить на это время — купить качественные свежие цветы одного вида, купите красивую ленту и просто перевяжите их. По желанию можно использовать крафт-бумагу. Получится очень нежно», — советует флорист.
Анна Конарева замечает, что часто люди пытаются купить букет в онлайн-магазинах, чтобы сэкономить. На самом деле, считает флорист, экономия мнимая.
Во-первых, маркетплейс может доставить цветы плохого качества, вянущие. Во-вторых, купить цветы онлайн как правило предлагают цветочные магазины с высоким прайсом.
«У них есть деньги на рекламу, а еще они знают, что просто так цветы за 10-15 тысяч рублей никто покупать не будет. Плюсом в интернете можно добавить завлекающие покупателя дополнительные услуги: доставку, открытки или еще что-нибудь», — объясняет подноготную цветочного бизнеса эксперт.
Гораздо лучше, по мнению Анны, покупать цветы в оффлайн магазинах: там есть возможность проконтролировать качество и свежесть цветов, а также составить индивидуальный букет на любую сумму.
«К 8 Марта цветы можно купить везде, даже в продуктовых. Там обычно продают тюльпаны в букетах по 5-7 штук и стоит такое удовольствие около 300 рублей. Дешево, но сердито. В супермаркетах за цветами должным образом не ухаживают, они могут испортиться еще до праздника, поэтому такие букеты надо тщательно осматривать перед покупкой», — объясняет флорист.
Самые выгодные цены на цветы на рынках, уверена Анна. Найти там дизайнерский букет с редкими цветами вряд ли получится, зато свежие розы, тюльпаны или душистую мимозу в огромных количествах и по низким ценам — запросто.
«На рынке дешево. Но на оптовом рынке еще дешевле. Цветы продают на овощебазах, в садовых центрах. И они там всегда очень свежие. Можно закупить и родственницам, и коллегам. И заплатить при этом в полтора-два раза меньше», — советует флорист.
Где и когда покупать — определились. А что покупать? В топе самых недорогих цветов, замечает флорист, всегда лидируют сезонные. Накануне 8 марта это мимоза, тюльпаны, ирисы, гиацинты, анемоны, крокусы и нарциссы.
При выборе цветов нужно обращать внимание на все их части.
«Стебель должен быть упругим, а место среза ни в коем случае не должно выглядеть заветренным, иметь коричневатые пятна, слизь или затхлый запах. Лепестки тоже должны быть однородные, листья не сморщенные. Недобросовестные продавцы иногда маскируют испорченные растения краской или блестками — таких букетов лучше избегать», — советует эксперт.
Подведем итог: чтобы не разочаровывать женщин в праздник и при этом сэкономить, цветы нужно покупать заранее за два-три дня до 8 Марта. Но что с ними делать все это время?
По мнению Анны Конаревой, при правильном уходе цветы не завянут.
Перед тем как поставить букет в вазу, его необходимо освободить от декоративной обертки. Затем нужно подрезать стебли под углом 90 градусов, отступая на 2-3 сантиметра от места старого среза.
«Ваза должна быть просторной, чтобы у цветов был доступ к воздуху. Большой букет нельзя ставить в вазу с узким горлом, которое плотно сжимает цветы. Воду в букете нужно ежедневно заменять», — объясняет эксперт.
Анна Конарева поделилась лайфхаком, что можно добавлять в воду к цветам, чтобы они чувствовали себя хорошо.
«В цветочных магазинах можно купить специальные обеззараживаю порошки, там расписаны дозировки. Они помогут цветам дольше быть свежими. В воду к тюльпанам можно добавить таблетку аспирина или активированного угля, несколько кристаллов марганцовки. Еще можно наливать вместо воды „Спрайт“ или смешивать их в равных пропорциях. Но это работает не со всеми цветами», — добавляет флорист.
Кроме того, важна температура воды. Тюльпаны прекрасно чувствуют себя в холодной, но большинству цветов комфортнее в воде комнатной температуры.
Если к концу чтения этого текста вы схватились за голову от того, как много трудностей с букетами на 8 Марта — отдайте предпочтение растению в горшке. Оно намного дольше будет радовать женщину зелеными листиками и красивыми цветами.
Ранее RostovGazeta писала о том, что поставщики готовятся взвинтить цены на цветы в Ростове к 8 Марта.