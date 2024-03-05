Миллион за алые розы: как не разориться на букетах к 8 марта

«К 8 Марта цветы можно купить везде, даже в продуктовых. Там обычно продают тюльпаны в букетах по 5-7 штук и стоит такое удовольствие около 300 рублей. Дешево, но сердито. В супермаркетах за цветами должным образом не ухаживают, они могут испортиться еще до праздника, поэтому такие букеты надо тщательно осматривать перед покупкой», — объясняет флорист.