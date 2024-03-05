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Published Сегодня, 06:33

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Updated Сегодня, 06:35

Более 3,4 млн рублей потратят на издание Красной книги в Ростовской области

На Красную книгу в Ростовской области потратят 3,4 миллиона рублей

5 марта 2024, 06:33
Фото: donland.ru
Более 3,4 млн рублей потратят на издание Красной книги в Ростовской области
В Ростовской области ищут подрядчика, который займется изданием Красной книги, говорится в материалах Госзакупок.

Заказчиком выступает Минприроды региона, а победителей выберут в рамках конкурса. Победитель станет известен 21 марта.

Всего предстоит распечатать 450 книг по цене 5,7 тысячи рублей, а также 50 экземпляров за 7,5 тысячи рублей каждый. В последнем случае предусмотрена подарочная упаковка.

Обновленная версия Красной книги Ростовской области станет намного больше
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Кроме того, еще 468 тысяч рублей уйдет на разработку концепции. Сама книга будет в двух томах.

Добавим, что все работы нужно выполнить с даты заключения государственного контракта до 29 ноября 2024 года.

Ранее стало известно, что обновленная версия Красной книги Ростовской области станет намного больше. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госзакупки#Красная Книга
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