На Красную книгу в Ростовской области потратят 3,4 миллиона рублей

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:35
Заказчиком выступает Минприроды региона, а победителей выберут в рамках конкурса. Победитель станет известен 21 марта.
Всего предстоит распечатать 450 книг по цене 5,7 тысячи рублей, а также 50 экземпляров за 7,5 тысячи рублей каждый. В последнем случае предусмотрена подарочная упаковка.
Кроме того, еще 468 тысяч рублей уйдет на разработку концепции. Сама книга будет в двух томах.
Добавим, что все работы нужно выполнить с даты заключения государственного контракта до 29 ноября 2024 года.
Ранее стало известно, что обновленная версия Красной книги Ростовской области станет намного больше. Материал на эту тему читайте по ссылке.