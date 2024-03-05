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Published Сегодня, 17:23

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Updated Сегодня, 17:25

Новую школу построят на аэродроме ДОСААФ Ростова к 2026 году

Новую школу построят на аэродроме ДОСААФ Ростова к 2026 году

5 марта 2024, 17:23
Фото: Изображение Midjourney
Новую школу построят на аэродроме ДОСААФ Ростова к 2026 году
В Ростове на вертолетном поле обещают построить школу на 1120 учеников до конца 2026 года, об этом сообщили представители пресс-службы городской администрации.

Во вторник, 5 марта, в Telegram-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева массово стали появляться жалобы жителей Железнодорожного района Ростова, обеспокоенных нехваткой школ.

По словам жителей района бывшего аэродрома ДОСААФ, часть из них приобрели квартиры 10 лет назад, но за это время обещанную школу так и не построили. Сейчас родители вынуждены водить детей в школу №67, но, по словам местных жителей, это создает слишком много трудностей как для них самих, так и для детей.

«Живём на Вертолётном поле 10 лет, и всё никак не дождёмся школу! Домов много, дома давно заселены!», «Все школы далеко, многие мамы не могут выйти на работу, так как приходится ходить с детьми», «Постройте пожалуйста школу на Вертолётном поле. Пока в окрестностях ещё есть земля для этого. Дети ходят в переполненную школу №67 за 2,5 километра», — жалуются ростовчанки, обеспокоенные тем, что для школы и поликлиники может не остаться места после строительства ТЦ и очередных новостроек.

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В ответ на это представители администрации Ростова заявили, что летом 2022 года заключили контракт с ООО «ПСК ЦИТ. Компании предстоит провести проектно-изыскательские работы, чтобы подготовить документацию для строительства школы на 1120 учеников на территории бывшего аэродрома „ДОСААФ“. Во время разработки проекта выявили необходимость построить несколько дорог, парковочные места и создать остановки за границами земельного участка объекта проектирования.

Сейчас власти планируют получить заключение Госэкспертизы, ориентировочные сроки — 1 апреля 2024 года.

«С учетом получения положительного заключения, выделения средств на строительство и проведения мероприятий по заключению контракта на выполнение работ, реализация проекта планируется в 2025–2026 годах», — сообщили представители администрации.

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