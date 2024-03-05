Новую школу построят на аэродроме ДОСААФ Ростова к 2026 году

«Живём на Вертолётном поле 10 лет, и всё никак не дождёмся школу! Домов много, дома давно заселены!», «Все школы далеко, многие мамы не могут выйти на работу, так как приходится ходить с детьми», «Постройте пожалуйста школу на Вертолётном поле. Пока в окрестностях ещё есть земля для этого. Дети ходят в переполненную школу №67 за 2,5 километра», — жалуются ростовчанки, обеспокоенные тем, что для школы и поликлиники может не остаться места после строительства ТЦ и очередных новостроек.