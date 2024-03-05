rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Омбудсмен Гайворонский предупредил о деградации из-за нежелания ростовчан читать

Омбудсмен Гайворонский предупредил о деградации из-за нежелания ростовчан читать

5 марта 2024, 18:04
Фото: Pxhere.com
Омбудсмен Гайворонский предупредил о деградации из-за нежелания ростовчан читать
Чтение книг благоприятно сказывается на памяти и способствует формированию мышления. Читая книги, люди умнеют и развиваются, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

По словам эксперта, в книгах содержится много моделей поведения для людей. Это особенно важно подрастающим поколениям — научиться жизненному опыту.

«Под воздействием книги, у людей накапливается информация, которая потом подвергается анализу головным мозгом. Именно поэтому, чтобы развиваться, нам надо читать художественные произведения. Учиться отличать добро от зла, уважать старших и многому другому», — отмечает Владимир Гайворонский.

Собеседник уверен, что электронные версии не смогут стать полноценным аналогом традиционной печатной продукции.

«История, которую можно потрогать»: книгу о людях Нахичевани выпустили в Ростове
Узнать подробнее

«У электронных книг есть серьезная проблема — они влияют на зрение. Плюс не будем игнорировать электромагнитное излучение. А это объективные факторы, которые уступают в сравнении с обычными печатными книгами», — уверен эксперт.

Подробнее о том, к чему приведет снижение желания у ростовчан к чтению книг — в большом материале RostovGazeta.

«Это путь деградации»: к чему приведет нежелание ростовской молодежи читать
Узнать подробнее
Читайте также:
Как в Ростове и Нахичевани-на-Дону готовили по кулинарным книгам Елены МолоховецКниги в Ростовской области подорожали на 20%Ростовский депутат Бородай выступил против запрета книг зарубежных писателей в России
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Развитие#Электронные книги#Печатные книги#Чтение#Умственное развитие#Художественные произведения#Зрение#Электромагнитное излучение
Подпишитесь
В Ростовской области растут расходы на похороны и неприязнь к супергероям
Сегодня, 15:11
Через Ростов ночью перестанут ходить поезда
Сегодня, 16:16
Миллион за алые розы: как не разориться на букетах к 8 Марта
Сегодня, 17:13
Ростов вошел в список городов с самым грязным воздухом, но есть плюсы
Сегодня, 15:56
Груженные фуры разбивают трассу М-4 «Дон» в Ростовской области. Как сохранить дорогу
Сегодня, 14:56
А вы помните, чем кормили друг друга герои советских фильмов?
Сегодня, 13:11