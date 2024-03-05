Омбудсмен Гайворонский предупредил о деградации из-за нежелания ростовчан читать

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
По словам эксперта, в книгах содержится много моделей поведения для людей. Это особенно важно подрастающим поколениям — научиться жизненному опыту.
«Под воздействием книги, у людей накапливается информация, которая потом подвергается анализу головным мозгом. Именно поэтому, чтобы развиваться, нам надо читать художественные произведения. Учиться отличать добро от зла, уважать старших и многому другому», — отмечает Владимир Гайворонский.
Собеседник уверен, что электронные версии не смогут стать полноценным аналогом традиционной печатной продукции.
«У электронных книг есть серьезная проблема — они влияют на зрение. Плюс не будем игнорировать электромагнитное излучение. А это объективные факторы, которые уступают в сравнении с обычными печатными книгами», — уверен эксперт.
Подробнее о том, к чему приведет снижение желания у ростовчан к чтению книг — в большом материале RostovGazeta.