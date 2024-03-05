Памятник умершему бегемоту-долгожителю установили в Ростове

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Карликовый бегемот Риф был легендой и любимцем ростовского зоопарка. Он прожил 51 год — вдвое больше, чем его сородичи на воле. Позже у Рифа появилась вторая половинка — карликовый бегемот Найма. Самого Рифа не стало в прошлом году.
Увековечить его память помог бизнесмен и основателя парка «Лога» Сергей Кушнаренко. В зоопарке появился памятник бегемота в натуральную величину. Увидеть его можно на лужайке напротив павильона «Животные Африки». Памятник изготовили скульпторы и мастера Творческой мастерской «Престиж» из Каменска-Шахтинского.
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