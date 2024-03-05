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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 09:06

Бизнесмен увековечил в Ростове память бегемота

Памятник умершему бегемоту-долгожителю установили в Ростове

5 марта 2024, 09:04
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
Бизнесмен увековечил в Ростове память бегемота

Памятник бегемоту Рифу установили в зоопарке Ростов

В зоопарке Ростова появился памятник бегемоту Рифу, рассказала пресс-служба учреждения.

Карликовый бегемот Риф был легендой и любимцем ростовского зоопарка. Он прожил 51 год — вдвое больше, чем его сородичи на воле. Позже у Рифа появилась вторая половинка — карликовый бегемот Найма. Самого Рифа не стало в прошлом году.

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Бизнесмен увековечил в Ростове память бегемота
Видео: Ростовский-на-Дону зоопарк

Увековечить его память помог бизнесмен и основателя парка «Лога» Сергей Кушнаренко. В зоопарке появился памятник бегемота в натуральную величину. Увидеть его можно на лужайке напротив павильона «Животные Африки». Памятник изготовили скульпторы и мастера Творческой мастерской «Престиж» из Каменска-Шахтинского.

В зоопарке Ростова объяснили облезлый вид белого медведя Айона.

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