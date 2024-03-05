Памятник умершему бегемоту-долгожителю установили в Ростове

Карликовый бегемот Риф был легендой и любимцем ростовского зоопарка. Он прожил 51 год — вдвое больше, чем его сородичи на воле. Позже у Рифа появилась вторая половинка — карликовый бегемот Найма. Самого Рифа не стало в прошлом году.