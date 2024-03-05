Пищевой технолог Румянцева рассказала про рацион против весенней аллергии

Цветение растений, в сочетании с неправильным питанием, может усугубить аллергическую ситуацию. Врач отмечает, что иммунитет ослаблен в период обострений, а организм становится менее стрессоустойчивым. Кроме того, избыток эстрогена и дефицит витамина B6 могут влиять на общее состояние аллергика. Проверка наличия дефицита или избытка витаминов в организме является еще одной причиной для посещения больницы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».