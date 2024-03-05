Пищевой технолог Румянцева рассказала про рацион против весенней аллергии

Posted Сегодня, 19:47
Published Сегодня, 19:47
Modified Сегодня, 19:49
Updated Сегодня, 19:49
Цветение растений, в сочетании с неправильным питанием, может усугубить аллергическую ситуацию. Врач отмечает, что иммунитет ослаблен в период обострений, а организм становится менее стрессоустойчивым. Кроме того, избыток эстрогена и дефицит витамина B6 могут влиять на общее состояние аллергика. Проверка наличия дефицита или избытка витаминов в организме является еще одной причиной для посещения больницы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам Румянцевой, аллергикам весной следует перейти на гипоаллергенные фрукты и овощи. Среди них листовой салат, огурцы, картофель и капуста, а также зеленые или запеченные яблоки и груши. Вишню и персики лучше исключить из рациона, хотя для любителей данных продуктов есть способ обмануть систему.
«Есть один трюк. При термической обработке аллергены разрушаются, поэтому компот из этих продуктов никак не навредит», — объяснила пищевой технолог.
Специалист также советует обратить внимание на гречку, кино и рис. Кефир и творог из кисломолочных продуктов не вызывают вреда для аллергиков. Из жиров рекомендуется использовать кокосовое масло, оливковое масло и авокадо.
Однако лучше всего составлять рацион на весну и на дальнейшую жизнь под руководством врача, который учтет индивидуальную непереносимость продуктов пациента.