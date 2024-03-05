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Published Сегодня, 20:07

Modified Сегодня, 20:09

Updated Сегодня, 20:09

Подмосковье вошло в число лидеров по расселению аварийных домов

5 марта 2024, 20:07
С 2019 года Подмосковье присоединилось к числу лидеров по расселению аварийных домов в России. Гендиректор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов сообщил об этом.

Согласно его словам, с начала указанного года площадь аварийного жилфонда в стране уменьшилась на почти 11,5 миллиона квадратных метров. В этом списке также оказались ХМАО — Югра, Республика Саха (Якутия) и Пермский край. Подмосковье заняло десятое место, расселив более 281 тысячи квадратных метров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Расселение аварийного жилфонда осуществляется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». С 2019 года «Фонд развития территорий» выделил для этих целей свыше 435,6 миллиарда рублей. С начала 2024 года уже было выделено 4,5 миллиарда рублей.

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