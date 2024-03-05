Подмосковье вошло в число лидеров по расселению аварийных домов

Согласно его словам, с начала указанного года площадь аварийного жилфонда в стране уменьшилась на почти 11,5 миллиона квадратных метров. В этом списке также оказались ХМАО — Югра, Республика Саха (Якутия) и Пермский край. Подмосковье заняло десятое место, расселив более 281 тысячи квадратных метров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».