Подмосковье вошло в число лидеров по расселению аварийных домов

Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
Согласно его словам, с начала указанного года площадь аварийного жилфонда в стране уменьшилась на почти 11,5 миллиона квадратных метров. В этом списке также оказались ХМАО — Югра, Республика Саха (Якутия) и Пермский край. Подмосковье заняло десятое место, расселив более 281 тысячи квадратных метров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Расселение аварийного жилфонда осуществляется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». С 2019 года «Фонд развития территорий» выделил для этих целей свыше 435,6 миллиарда рублей. С начала 2024 года уже было выделено 4,5 миллиарда рублей.