Похороны в Ростовской области подорожали на 32%

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Если в 2023 год организация похорон обходилась 43,3 тысячи рублей, то годом ранее сумма составляла 32,7 тысячи рублей. Для сравнения в соседнем Краснодарском крае цена похорон и того дороже — 67,4 тысячи рублей. В ЮФО дешевле всего организация похорон обойдется в Калмыкии — чуть больше 11 тысяч рублей.
Также аналитики подсчитали количество крематориев в Ростове. Сейчас их всего лишь два, последний построили в 2022 году. Общее число печей в них составляет пять штук. Объем кремаций в год в обоих крематориях превышает 12 тысяч.
Ранее сообщалось, что более 33 миллионов рублей потратят на уборку снега и кустов с кладбищ Ростова.