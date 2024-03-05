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Published Сегодня, 07:43

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Updated Сегодня, 07:45

Похороны в Ростовской области подорожали на 32%

Похороны в Ростовской области подорожали на 32%

5 марта 2024, 07:43
Фото: 1MI
Похороны в Ростовской области подорожали на 32%
Средние траты на похороны в Ростовской области составляют 43 тысячи рублей, подсчитал Telegram-канал «Похоронный траст».

Если в 2023 год организация похорон обходилась 43,3 тысячи рублей, то годом ранее сумма составляла 32,7 тысячи рублей. Для сравнения в соседнем Краснодарском крае цена похорон и того дороже — 67,4 тысячи рублей. В ЮФО дешевле всего организация похорон обойдется в Калмыкии — чуть больше 11 тысяч рублей.

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Также аналитики подсчитали количество крематориев в Ростове. Сейчас их всего лишь два, последний построили в 2022 году. Общее число печей в них составляет пять штук. Объем кремаций в год в обоих крематориях превышает 12 тысяч.

Ранее сообщалось, что более 33 миллионов рублей потратят на уборку снега и кустов с кладбищ Ростова.

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