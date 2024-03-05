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Published Сегодня, 10:59

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Пьяный военный в Ростовской области едва не зарезал начальника в полевом лагере

Военный в Ростовской области напал с ножом на сослуживца в полевом лагере

5 марта 2024, 10:59
Фото: mil.ru
Пьяный военный в Ростовской области едва не зарезал начальника в полевом лагере
Контрактника в Ростовской области осудили за нападение на старшего по званию, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Новочеркасский гарнизонный суд вынес приговор Данису Вахитову. Он являлся военнослужащим контрактной службы. Ему вменяли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью старшему по званию.

Преступление он совершил в августе 2023 года на территории полевого лагеря местной воинской части. Вахитову не понравилось замечание старшего по званию касательно обустройства лагеря. Ранее начальник назначил его старшим для выполнения организации быта в полевом лагере. Вахитов в ответ на замечания напал на потерпевшего с ножом, едва не убив.

На суде обвиняемый признал полностью вину в причинении тяжкого вреда здоровью. Однако заявил, что не слышал, как начальник назначает его старшим по обустройству лагеря.

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Суд признал его виновным и отправил в колонию на 11 лет. Также его лишили воинского звания.

Ранее в Новочеркасске осудили мобилизованного, пытавшегося за взятку не попасть в зону СВО.

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