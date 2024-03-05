Военный в Ростовской области напал с ножом на сослуживца в полевом лагере

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Новочеркасский гарнизонный суд вынес приговор Данису Вахитову. Он являлся военнослужащим контрактной службы. Ему вменяли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью старшему по званию.
Преступление он совершил в августе 2023 года на территории полевого лагеря местной воинской части. Вахитову не понравилось замечание старшего по званию касательно обустройства лагеря. Ранее начальник назначил его старшим для выполнения организации быта в полевом лагере. Вахитов в ответ на замечания напал на потерпевшего с ножом, едва не убив.
На суде обвиняемый признал полностью вину в причинении тяжкого вреда здоровью. Однако заявил, что не слышал, как начальник назначает его старшим по обустройству лагеря.
Суд признал его виновным и отправил в колонию на 11 лет. Также его лишили воинского звания.
Ранее в Новочеркасске осудили мобилизованного, пытавшегося за взятку не попасть в зону СВО.