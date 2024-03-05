Военный в Ростовской области напал с ножом на сослуживца в полевом лагере

Преступление он совершил в августе 2023 года на территории полевого лагеря местной воинской части. Вахитову не понравилось замечание старшего по званию касательно обустройства лагеря. Ранее начальник назначил его старшим для выполнения организации быта в полевом лагере. Вахитов в ответ на замечания напал на потерпевшего с ножом, едва не убив.