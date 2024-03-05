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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Ростов вошел в список городов с высоким загрязнением воздуха, но есть плюсы

Ростов вошел в список городов с самым грязным воздухом, но есть плюсы

5 марта 2024, 15:56
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Ростов вошел в список городов с высоким загрязнением воздуха, но есть плюсы

Ростов включили в список городов с очень грязным воздухом

Ростов-на-Дону вошел в список городов с очень грязным воздухом. Власти утверждают, что это к лучшему, подробностями поделились донские СМИ.

Газета «Молот» со ссылкой на городские власти Ростова-на-Дону объявила, что южная столица вошла в перечень городов и округов с высокими показателями загрязнения атмосферы.

Однако подобная оценка состояния воздуха может позволить Ростову н участвовать в федеральном проекте «Чистый воздух» и обновить парк общественного транспорта.

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По данным издания, если состояние экологии не изменится — город получит возможность модернизировать энергообеспечивающий комплекс троллейбусной сети и приобрести дополнительный электротранспорт на городские маршруты. Так чиновники рассказали, что в Ростове в настоящий момент существует необходимость обновить парк троллейбусов, однако точное число единиц транспорта, нуждающихся в замене, власти уточнять не стали.

Информация официально не подтверждена и будет проверяться.

Напомним, недавно стало известно, что для обслуживания маршрутов общественного транспорта Ростова закупят 50 автобусов.

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