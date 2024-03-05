Ростов вошел в список городов с самым грязным воздухом, но есть плюсы

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Газета «Молот» со ссылкой на городские власти Ростова-на-Дону объявила, что южная столица вошла в перечень городов и округов с высокими показателями загрязнения атмосферы.
Однако подобная оценка состояния воздуха может позволить Ростову н участвовать в федеральном проекте «Чистый воздух» и обновить парк общественного транспорта.
По данным издания, если состояние экологии не изменится — город получит возможность модернизировать энергообеспечивающий комплекс троллейбусной сети и приобрести дополнительный электротранспорт на городские маршруты. Так чиновники рассказали, что в Ростове в настоящий момент существует необходимость обновить парк троллейбусов, однако точное число единиц транспорта, нуждающихся в замене, власти уточнять не стали.
Информация официально не подтверждена и будет проверяться.
Напомним, недавно стало известно, что для обслуживания маршрутов общественного транспорта Ростова закупят 50 автобусов.