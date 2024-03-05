Ростов вошел в список городов с самым грязным воздухом, но есть плюсы

По данным издания, если состояние экологии не изменится — город получит возможность модернизировать энергообеспечивающий комплекс троллейбусной сети и приобрести дополнительный электротранспорт на городские маршруты. Так чиновники рассказали, что в Ростове в настоящий момент существует необходимость обновить парк троллейбусов, однако точное число единиц транспорта, нуждающихся в замене, власти уточнять не стали.