Ростовский суд приговорил участника украинского нацбатальона к 18 годам колонии

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Во вторник, 5 марта, стало известно, что в Южном окружном военном суде огласили приговор Сергею Скидану, обвиняемому в обучении для осуществления террористической деятельности, участии в террористическом обществе и насильственном захвате власти.
Суд установил, что в мае 2020 года подозреваемый заключил военный контракт с нацбатльоном «Айдар»*[прим. редакции — батальон признали террористической организацией на территории Российской Федерации, его деятельность карается законом]. Около месяца Скидан проходил спецобучение, чтобы приобрести навыки обращения с оружием, а также взрывными устройствами и другими видами вооружения, представляющими опасность для жизни и здоровья окружающих.
После обучения мужчина начал нести службу рядом с селом Старогнатовка в ДНР, применяя полученные знания на практике. Суд признал подозреваемого виновным, теперь он проведет в колонии строгого режима 18 лет.
Приговор пока не обрел законную силу, а потому его можно обжаловать в суде.
Ранее в Ростове судили сослуживца Скидана — охранника батальона «Айдар».
*Экстремистская террористическая организация, запрещена на территории РФ.