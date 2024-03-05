rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Ростовский суд приговорил участника украинского нацбатальона к 18 годам колонии

Ростовский суд приговорил участника украинского нацбатальона к 18 годам колонии

5 марта 2024, 13:19
Фото: Ministry of Defence UA/cc by 4.0
Ростовский суд приговорил участника украинского нацбатальона к 18 годам колонии
В Ростовской области огласили приговор участнику запрещенного в России украинского нацбатальона «Айдар»*, об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Во вторник, 5 марта, стало известно, что в Южном окружном военном суде огласили приговор Сергею Скидану, обвиняемому в обучении для осуществления террористической деятельности, участии в террористическом обществе и насильственном захвате власти.

Суд установил, что в мае 2020 года подозреваемый заключил военный контракт с нацбатльоном «Айдар»*[прим. редакции — батальон признали террористической организацией на территории Российской Федерации, его деятельность карается законом]. Около месяца Скидан проходил спецобучение, чтобы приобрести навыки обращения с оружием, а также взрывными устройствами и другими видами вооружения, представляющими опасность для жизни и здоровья окружающих.

В Ростове экс-замкомандира батальона «Айдар» * Дениса Мурыгу осудили на 16 лет
Узнать подробнее

После обучения мужчина начал нести службу рядом с селом Старогнатовка в ДНР, применяя полученные знания на практике. Суд признал подозреваемого виновным, теперь он проведет в колонии строгого режима 18 лет.

Приговор пока не обрел законную силу, а потому его можно обжаловать в суде.

Ранее в Ростове судили сослуживца Скидана — охранника батальона «Айдар».

*Экстремистская террористическая организация, запрещена на территории РФ.

Читайте также:
В Ростове украинца осудили на шесть лет за участие в террористическом батальонеВ Ростове огласили приговор охраннику террористического батальонаВ Ростове осудили служившую в террористическом батальоне гражданку Украины
#Общество#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Приговор#Суд#Надежда Пустяк#Оружие#Обучение#Терроризм#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#18+#Военный суд#Террористическая организация#Колония строгого режима#Айдар#Украинский нацбатальон#Происшествия
Подпишитесь
Жители потребовали снести в Ростове скульптуру американского супергероя
Сегодня, 13:23
В Ростове осудили членов террористической группировки, созданной в калмыцкой колонии
Сегодня, 13:17
Старообрядцы отсудили у Ростова старинный многоквартирный дом
Сегодня, 10:43
Филиал театра кукол для взрослых откроют на месте старого аэропорта Ростова
Сегодня, 09:50
В Ростовской области назвали среднюю стоимость аренды квартиры
Сегодня, 11:01