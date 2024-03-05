Ростовский суд приговорил участника украинского нацбатальона к 18 годам колонии

Суд установил, что в мае 2020 года подозреваемый заключил военный контракт с нацбатльоном «Айдар»*[прим. редакции — батальон признали террористической организацией на территории Российской Федерации, его деятельность карается законом]. Около месяца Скидан проходил спецобучение, чтобы приобрести навыки обращения с оружием, а также взрывными устройствами и другими видами вооружения, представляющими опасность для жизни и здоровья окружающих.