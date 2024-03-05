Ростовский зоопарк сделал бесплатный вход для части дончан

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
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Updated Сегодня, 17:50
Во вторник, 5 марта, представители Ростовского-на-Дону зоопарка напомнили, что президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи, а потому руководство зоопарка решило ввести новые льготы для многодетных семей.
Так дончане, которые имеют трех и более детей, смогут посещать зоопарк бесплатно и без ограничений на количество посещений. Для получения льготы родителям необходимо предъявить свидетельства о рождении детей или справку о составе семьи.
Напомним, в настоящий момент цены на посещение зоопарка составляют от 150 до 400 рублей, также есть право льготного или бесплатного посещения зоопарка. С перечнем льготных категорий посетителей можно ознакомиться на сайте зоопарка.
Напомним, недавно дончан обеспокоило состояние одного из подопечных зоопарка — белого медведя Айона. Посетители обратили внимание на болезненный и потрепанный вид медведя, попросив у зоопарка отчет о состоянии белого великана.