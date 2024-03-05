rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:48

Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

Ростовский зоопарк сделал бесплатный вход для части дончан

Ростовский зоопарк сделал бесплатный вход для части дончан

5 марта 2024, 17:48
Фото: 1MI
Ростовский зоопарк сделал бесплатный вход для части дончан

Многодетные семьи будут посещать Ростовский зоопарк бесплатно и без ограничений

В Ростове руководство позволит многодетным семьям бесплатно посещать зоопарк без ограничений, об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Во вторник, 5 марта, представители Ростовского-на-Дону зоопарка напомнили, что президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи, а потому руководство зоопарка решило ввести новые льготы для многодетных семей.

Так дончане, которые имеют трех и более детей, смогут посещать зоопарк бесплатно и без ограничений на количество посещений. Для получения льготы родителям необходимо предъявить свидетельства о рождении детей или справку о составе семьи.

В зоопарке Ростова объяснили облезлый вид белого медведя Айона
Узнать подробнее

Напомним, в настоящий момент цены на посещение зоопарка составляют от 150 до 400 рублей, также есть право льготного или бесплатного посещения зоопарка. С перечнем льготных категорий посетителей можно ознакомиться на сайте зоопарка.

Напомним, недавно дончан обеспокоило состояние одного из подопечных зоопарка — белого медведя Айона. Посетители обратили внимание на болезненный и потрепанный вид медведя, попросив у зоопарка отчет о состоянии белого великана.

Читайте также:
Пятки гладки: Ростовский-на-Дону зоопарк устроил слонам СПА-процедуры«Около ее вольера было всегда шумно»: жирафиха Лизонька умерла в зоопарке РостоваВ Ростовском зоопарке обустроят новый вольер для белых медведей
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Льготы#Надежда Пустяк#Цены#Животные#Зоопарк#Последние новости Ростова на сегодня#Владимир Путин#Ростов#Многодетные семьи#Льготы в Ростовской области#Посещение
Подпишитесь
В Ростовской области растут расходы на похороны и неприязнь к супергероям
Сегодня, 15:11
Через Ростов ночью перестанут ходить поезда
Сегодня, 16:16
Миллион за алые розы: как не разориться на букетах к 8 Марта
Сегодня, 17:13
Ростов вошел в список городов с самым грязным воздухом, но есть плюсы
Сегодня, 15:56
Груженные фуры разбивают трассу М-4 «Дон» в Ростовской области. Как сохранить дорогу
Сегодня, 14:56
А вы помните, чем кормили друг друга герои советских фильмов?
Сегодня, 13:11