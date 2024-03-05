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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Шокирующие кадры страшного пожара в Зернограде появились в Сети

Шокирующие кадры страшного пожара в Зернограде слили в Сеть

5 марта 2024, 07:04
Фото: МЧС по РО
Шокирующие кадры страшного пожара в Зернограде появились в Сети

Многоквартирный дом на площади 800 кв м тушат более 12 часов в Зернограде

В Интернете появилось видео, на котором показано крупное возгорание в трехэтажном доме в Зернограде, ролик опубликовало УМЧС по Ростовской области.

В ролике видно, как из окон на третьем этаже вырывается пламя, а также горит пространство под крышей. Рядом находятся спецтехника и пожарные, которые занимаются ликвидацией огня.

Речь идет о здании на улице Советской, где вечером в понедельник, 4 марта, загорелась крыша. А в 03.19 объявили второй ранг сложности.

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Шокирующие кадры страшного пожара в Зернограде появились в Сети
Видео: МЧС по РО

Всего из здания эвакуировали 35 человек, никто не пострадал. Пламя успело охватить площадь 800 квадратных метров.

К ликвидации огня привлекли 50 специалистов, им потребовались 15 единиц техники. К утру вторника удалось ликвидировать открытое горение.

Ранее Доходный дом Маврогордато горел в центре Ростова-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Зерноград#Ликвидация огня#Спецтехника#Происшествия
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