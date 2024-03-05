Шокирующие кадры страшного пожара в Зернограде слили в Сеть

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В ролике видно, как из окон на третьем этаже вырывается пламя, а также горит пространство под крышей. Рядом находятся спецтехника и пожарные, которые занимаются ликвидацией огня.
Речь идет о здании на улице Советской, где вечером в понедельник, 4 марта, загорелась крыша. А в 03.19 объявили второй ранг сложности.
Всего из здания эвакуировали 35 человек, никто не пострадал. Пламя успело охватить площадь 800 квадратных метров.
К ликвидации огня привлекли 50 специалистов, им потребовались 15 единиц техники. К утру вторника удалось ликвидировать открытое горение.
Ранее Доходный дом Маврогордато горел в центре Ростова-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.