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Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Снег и дожди накроют Ростовскую область с 7 марта

Снег и дожди накроют Ростовскую область с 7 марта

5 марта 2024, 18:08
Фото: 1MI
Снег и дожди накроют Ростовскую область с 7 марта
В Ростовской области ожидаются снег, дожди и туман с 7 марта, об этом сообщили в Ростовском Гидрометцентре.

Синоптики рассказали, что в среду, 6 марта, в Ростовской области ожидается пасмурная погода с прояснениями. В отдельных районах ожидается туман с изморозью и дождь. Скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться от -7 до +10 градусов в зависимости от района и населенного пункта Ростовской области.

В четверг, 7 марта, на регион обрушатся дожди и мокрый снег, в отдельных территориях ожидается налипание мокрого снега на деревья и ЛЭП, а также снижение видимости на дорогах из-за тумана. Также на дорогах прогнозируют гололедицу. Ночью похолодает до -2–7 градусов, днем максимальная температура воздуха составит всего шесть градусов тепла.

В Ростовской области похолодает до -5 градусов 8 марта
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В Международный женский день дончанам советуют готовиться к снегопадам, дождю, гололеду на дорогах и сильному ветру. Ночью температура воздуха составит от -10 до 0 градусов, а днем температура не поднимется выше +4 градусов.

Ранее стало известно, когда в Ростовской области закончатся ночные заморозки.

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