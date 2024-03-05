Снег и дожди накроют Ростовскую область с 7 марта

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Синоптики рассказали, что в среду, 6 марта, в Ростовской области ожидается пасмурная погода с прояснениями. В отдельных районах ожидается туман с изморозью и дождь. Скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться от -7 до +10 градусов в зависимости от района и населенного пункта Ростовской области.
В четверг, 7 марта, на регион обрушатся дожди и мокрый снег, в отдельных территориях ожидается налипание мокрого снега на деревья и ЛЭП, а также снижение видимости на дорогах из-за тумана. Также на дорогах прогнозируют гололедицу. Ночью похолодает до -2–7 градусов, днем максимальная температура воздуха составит всего шесть градусов тепла.
В Международный женский день дончанам советуют готовиться к снегопадам, дождю, гололеду на дорогах и сильному ветру. Ночью температура воздуха составит от -10 до 0 градусов, а днем температура не поднимется выше +4 градусов.
Ранее стало известно, когда в Ростовской области закончатся ночные заморозки.