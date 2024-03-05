Снег и дожди накроют Ростовскую область с 7 марта

Синоптики рассказали, что в среду, 6 марта, в Ростовской области ожидается пасмурная погода с прояснениями. В отдельных районах ожидается туман с изморозью и дождь. Скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться от -7 до +10 градусов в зависимости от района и населенного пункта Ростовской области.