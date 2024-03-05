Стало известно, когда в Ростове прекратятся ночные морозы

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Во вторник и среду, 5 и 6 марта, прогнозируется облачная погода с температурой около +8 градусов. В последующие три дня ожидается похолодание до +5 градусов.
К 11 марта прогнозируют повышение температуры до +10 градусов.
В течение этого времени будут сохраняться ночные морозы, а температура опустится до -2 градусов, без осадков. В течение недели ожидается усиление ветра до шести метров в секунду.
Ночью 7 и 8 марта синоптики обещают снегопады.
С 12 марта морозы прекратятся, но начнутся дожди, которые продлятся три дня. Температура поднимется до +12 градусов.
Ранее до 145 тысяч жителей региона оставались без света из-за циклона «Ольга».