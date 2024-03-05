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Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Стало известно, когда прекратятся морозы в Ростове в марте

Стало известно, когда в Ростове прекратятся ночные морозы

5 марта 2024, 15:36
Фото: wikimedia.org
Стало известно, когда прекратятся морозы в Ростове в марте

Ночные морозы в Ростове-на-Дону будут сохраняться до 12 марта

В ближайшую неделю в Ростовской области ожидаются ночные морозы, сообщили синоптики.

Во вторник и среду, 5 и 6 марта, прогнозируется облачная погода с температурой около +8 градусов. В последующие три дня ожидается похолодание до +5 градусов.

К 11 марта прогнозируют повышение температуры до +10 градусов.

В течение этого времени будут сохраняться ночные морозы, а температура опустится до -2 градусов, без осадков. В течение недели ожидается усиление ветра до шести метров в секунду.

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Ночью 7 и 8 марта синоптики обещают снегопады.

С 12 марта морозы прекратятся, но начнутся дожди, которые продлятся три дня. Температура поднимется до +12 градусов.

Ранее до 145 тысяч жителей региона оставались без света из-за циклона «Ольга».

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Ростов#Температура#Синоптики#Морозы
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