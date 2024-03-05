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Published Сегодня, 09:13

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Updated Сегодня, 09:15

Стало известно, сколько людей кремируют в Ростове за год

Стало известно, сколько людей кремируют в Ростове за год

5 марта 2024, 09:13
Фото: wikimedia.org
Стало известно, сколько людей кремируют в Ростове за год

За год в Ростове кремировали больше 12 тысяч человек

В Ростове действуют два крематория, напомнил Telegram-канал «Похоронный траст».

Один из крематориев был построен еще в 2001 году и располагается на Орбитальной, 12/40. Крематорий принадлежит МУП «Специализированных коммунальных услуг» и имеет две печи. В нем за год кремировали 4 350 человек.

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Второй крематорий появился в Ростове в 2022 году на новом городском кладбище в Мясниковском районе. Им владеет ООО «Ростовская национальная мемориальная организация». Крематорий оснащен тремя печами. Там за год кремировали 8 100 человек.

Ранее сообщалось, что похороны в Ростовской области подорожали на 32% и сейчас стоят в среднем чуть больше 40 тысяч рублей.

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