Стало известно, сколько продлятся морозы в Ростовской области в марте

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:49
Во вторник и среду, 5 и 6 марта, будет облачная погода с температурой +8 градусов. После этого в следующие три дня может похолодать до +5 градусов. Но к следующему понедельнику, 11 числа, температура поднимется до +10 градусов.
Все это время по ночам в регионе будут морозы. Температура должна опускаться до -2 градусов, осадков не прогнозируется.
Вместе с этим на неделе усилится ветер до шести метров в секунду.
Ранее синоптик Чупрова предупредила о снегопадах в марте в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого почти 100 школ и 142 детсада закрывали по причине циклона «Ольга».