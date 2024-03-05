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Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

Морозы в Ростовской области сохранятся до 11 марта

Стало известно, сколько продлятся морозы в Ростовской области в марте

5 марта 2024, 04:47
Фото: 1MI

Морозы в Ростовской области сохранятся до 11 марта

В Ростовской области в ближайшую неделю по ночам будут сохраняться морозы, сообщили синоптики.

Во вторник и среду, 5 и 6 марта, будет облачная погода с температурой +8 градусов. После этого в следующие три дня может похолодать до +5 градусов. Но к следующему понедельнику, 11 числа, температура поднимется до +10 градусов.

Все это время по ночам в регионе будут морозы. Температура должна опускаться до -2 градусов, осадков не прогнозируется.

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Вместе с этим на неделе усилится ветер до шести метров в секунду.

Ранее синоптик Чупрова предупредила о снегопадах в марте в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого почти 100 школ и 142 детсада закрывали по причине циклона «Ольга».

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Синоптики#Морозы
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