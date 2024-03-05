Старообрядцы отсудили у Ростова старинный многоквартирный дом

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Судебные тяжбы велись вокруг помещения в здании бывшего комплекса Покрово-Ильинского собора. Дом на Баумана, 52 внесен в список объектов культурного наследия. До революции там находился дом священника, служившего в храме.
Старообрядческая община в суде обратила внимание, что здание изначально строилось как религиозный объект, а не жилой дом. Администрация Ростова парировала, что по документам дом на Баумана, 52 числится как многоквартирный.
При этом уже больше десяти лет здание находится у старообрядцев в безвозмездном пользовании. Несколько раз они просили администрацию вернуть спорные помещения в их собственности по закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной пли муниципальной собственности» (закон о реституции), однако власти шли в отказ, а потому дело дошло до суда.
Последний встал на сторону религиозной общины, оперируя тем, что уникальное здание изначально возводилось как религиозный объект.
Ранее Епархию заставили вернуть здание театра кукол в Ростове в госсобственность.