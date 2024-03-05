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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Старообрядцы отсудили у властей уникальный дом в центре Ростова

Старообрядцы отсудили у Ростова старинный многоквартирный дом

5 марта 2024, 10:43
Фото: Яндекс.Карты
Старообрядцы отсудили у властей уникальный дом в центре Ростова
Городская администрация обязана передать в собственность старообрядцам «Жилой дом священника старообрядческого Покрово-Ильинского собора» на Баумана, 52 в Ростове, постановил арбитражный суд.

Судебные тяжбы велись вокруг помещения в здании бывшего комплекса Покрово-Ильинского собора. Дом на Баумана, 52 внесен в список объектов культурного наследия. До революции там находился дом священника, служившего в храме.

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Старообрядческая община в суде обратила внимание, что здание изначально строилось как религиозный объект, а не жилой дом. Администрация Ростова парировала, что по документам дом на Баумана, 52 числится как многоквартирный.

При этом уже больше десяти лет здание находится у старообрядцев в безвозмездном пользовании. Несколько раз они просили администрацию вернуть спорные помещения в их собственности по закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной пли муниципальной собственности» (закон о реституции), однако власти шли в отказ, а потому дело дошло до суда.

Последний встал на сторону религиозной общины, оперируя тем, что уникальное здание изначально возводилось как религиозный объект.

Ранее Епархию заставили вернуть здание театра кукол в Ростове в госсобственность.

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