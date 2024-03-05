Старообрядцы отсудили у Ростова старинный многоквартирный дом

При этом уже больше десяти лет здание находится у старообрядцев в безвозмездном пользовании. Несколько раз они просили администрацию вернуть спорные помещения в их собственности по закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной пли муниципальной собственности» (закон о реституции), однако власти шли в отказ, а потому дело дошло до суда.