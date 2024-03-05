Трех шпионов осудили в Ростове за слив информации о работе ПВО

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
На скамье подсудимых оказались три гражданина Украины. Установлено, что феврале–марте 2022 года они передавали СБУ данные о местонахождении средств противовоздушной обороны России. Общение велось через мессенджер.
Суд признал обвиняемых виновными в шпионаже. Им назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима. Сроки у них разные — от 11 до 13 лет.
Ранее гражданина Украины Сергея Кривицкого осудили на 11,5 лет за попытку купить детали к ракете С-300 в Ростове. Его задержали сотрудники ФСБ.
До этого в Ростове осудили подельника украинских террористов, который планировал жечь здания в Ставрополе. Мужчина присягнул радикалам, а затем занялся подготовкой поджогов административных зданий. Однако его действия удалось предотвратить.