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Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

В Москве обсудили возможности развития бизнеса между Россией и Китаем

В Москве обсудили возможности развития бизнеса между Россией и Китаем

5 марта 2024, 15:59
Фото: Изображение Midjourney
В столице РФ состоялась встреча советника российского президента Антона Кобякова и председателя Союза китайских предпринимателей в нашей стране Чжоу Лицюня.

Стороны обсудили возможности ведения бизнеса между двумя государствами и формирование инструментов для осуществления поддержки предпринимательских проектов, пишет 56orb.ru

Антон Кобяков назвал наступивший год знаковым для российско-китайских отношений. Речь идет о 75-летнем юбилее установления дипломатических связей между странами. На этом фоне особенно впечатляюще выглядит роль предпринимателей России и Китайской Народной Республики в становлении экономического партнерства и формировании благоприятного климата для развития межгосударственных инвестиционных инициатив.

В число приоритетных тем для обсуждения вошло расширение взаимодействия внутри механизмов, созданных правительствами двух государств, и проведение бизнес-миссий на деловых площадках. Так, обсуждалось участие представителей китайского бизнеса на мероприятиях и проектах Фонда Росконгресс — Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме и Кавказском инвестиционном форуме.

В последние несколько лет фонд особым образом следит за укреплением связей отечественных предпринимателей и иностранных компаний из КНР и прочих дружественных стран. В экосистему инвестиционных инициатив фонда вошли проекты «Инвестируй в Россию» и Международный центр совместных инициатив (ICJI), на базе которых Фонд Росконгресс смог достичь официальных договоренностей о партнерстве с компаниями и бизнес-организациями из Поднебесной.

Согласно комментарию председателя Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюня, компании Китая намерены и в дальнейшем вести и масштабировать бизнес-деятельность в России. Такому решению не помешают даже текущие вызовы, с которыми Россия сталкивается в мировом пространстве. В Союзе китайских предпринимателей, функционирующем в РФ, состоят четыре тысячи членов, серьезно влияющих на складывающиеся российско-китайские отношения. Проекты по реализации инвестиционных задач обеспечивают потенциал для развития и отечественных, и китайских компаний, которые планируют совместно осваивать новые рынки.

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