В Москве обсудили возможности развития бизнеса между Россией и Китаем

Согласно комментарию председателя Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюня, компании Китая намерены и в дальнейшем вести и масштабировать бизнес-деятельность в России. Такому решению не помешают даже текущие вызовы, с которыми Россия сталкивается в мировом пространстве. В Союзе китайских предпринимателей, функционирующем в РФ, состоят четыре тысячи членов, серьезно влияющих на складывающиеся российско-китайские отношения. Проекты по реализации инвестиционных задач обеспечивают потенциал для развития и отечественных, и китайских компаний, которые планируют совместно осваивать новые рынки.