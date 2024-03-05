В РФ средняя длительность рабочего дня достигла максимума за 19 лет

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Ранее рекорд был установлен в 2019 году, когда средняя продолжительность рабочего дня составила 7,15 часов. В 2020 году из-за пандемии и роста безработицы наблюдался откат до 7,06 часов в день и 1,74 тысячи часов в год, пишет iz.ru.
Наибольшая продолжительность рабочего дня в прошлом году была у рыболовов (8,21 часа), администраторов (7,61 часа) и работников добычи металлических руд (7,6 часа). Медики, водители общественного транспорта и сотрудники государственного управления и обеспечения безопасности также отличались высокой активностью.
Самое низкое количество часов в свою очередь работали сотрудники воздушного и космического транспорта (6,14 часа), занятые в сфере добычи угля (6,56 часа), нефти и газа (6,86 часа) и образования (6,8 часа).