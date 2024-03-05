В РФ средняя длительность рабочего дня достигла максимума за 19 лет

Согласно данным Росстата, в 2023 году средняя продолжительность рабочего дня в России достигла максимального значения за последние 19 лет и составила 7,17 часов. Это увеличение на 0,9% по сравнению с предыдущим годом.