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Published Сегодня, 13:17

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Updated Сегодня, 13:19

В Ростове осудили членов террористической группировки, созданной в калмыцкой колонии

В Ростове осудили членов террористической группировки, созданной в калмыцкой колонии

5 марта 2024, 13:17
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове осудили членов террористической группировки, созданной в калмыцкой колонии

В Ростове членов террористической группировки приговорили к 40 годам колонии

Почти 40 лет в колонии проведут члены террористической группировки, возникшей в ИК на территории Калмыкии, об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Во вторник, 5 марта, сотрудники суда объявили, что Южный окружной военный суд выбрал меру наказания для Ислама Исраилова, Ахмеда Шамсудинова, Магомеда Магомедова, Арсена Мисриханова и Мердена Мерденова, которых обвиняли в участии террористической группировке.

В ходе расследования дела удалось установить, что в 2013 году граждане, находившиеся в калмыцкой исправительной колонии, создали запрещенную террористическую организацию. Пока подозреваемые отбывали там наказания, активность террористической организации находилась в самом расцвете: проводились обучения «новобранцев», создавались иерархия и правила террористической ячейки. Подозреваемые также были вовлечены в деятельность организации — изучали запрещенные материалы и посещали лекции, перенимая идеологию создателей террористической организации.

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В итоге суд признал всех пятерых мужчин виновными, определив, что Исраилов и Магомедов проведут в тюрьме по восемь лет каждый. Мерденов приговорили к семи годам колонии строгого режима, Шамсудинова, с учетом сложения наказаний, к 9,5 годам колонии, Мисриханова — к семи годам и трем месяцам колонии строгого режима.

Пока приговор не вступил в законную силу, что позволяет осужденным обжаловать его в апелляции.

Ранее в Ростове осудили трех шпионов.

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