В Ростове осудили членов террористической группировки, созданной в калмыцкой колонии

В ходе расследования дела удалось установить, что в 2013 году граждане, находившиеся в калмыцкой исправительной колонии, создали запрещенную террористическую организацию. Пока подозреваемые отбывали там наказания, активность террористической организации находилась в самом расцвете: проводились обучения «новобранцев», создавались иерархия и правила террористической ячейки. Подозреваемые также были вовлечены в деятельность организации — изучали запрещенные материалы и посещали лекции, перенимая идеологию создателей террористической организации.