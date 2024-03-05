В Ростовской области формируют именной батальон «Дон» для участия в СВО

После подписания контракта дончане отправляются на один из полигонов ЮВО, чтобы пройти военную подготовку и научиться слаженному взаимодействию с сослуживцами. После завершения подготовки новобранцы отправятся в зону СВО, ежемесячная выплата за службу составит 210 тысяч рублей.