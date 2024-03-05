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Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

В Ростовской области формируют именной батальон «Дон» для участия в СВО

В Ростовской области формируют именной батальон «Дон» для участия в СВО

5 марта 2024, 16:59
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области формируют именной батальон «Дон» для участия в СВО
Власти Ростовской области объявили, что в регионе формируют именной батальон «Дон», деталями поделились в пресс-службе правительства.

Во вторник, 5 марта, представители правительства Ростовской области объявили, что первые военнослужащие, подписавшие контракт с МО РФ в составе именного воинского подразделения, направились к месту дислокации воинской части.

По словам замгубернатора Ростовской области Вадима Артемова, на регион возложили обязанность сформировать именной мотострелковый полк, сейчас в него набирают военнослужащих.

Вадим Артемов напомнил, что при заключении контракта дончане получают единоразовую выплату в размере 500 тысяч рублей, а также выплата МО РФ размером 195 тысяч рублей.

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После подписания контракта дончане отправляются на один из полигонов ЮВО, чтобы пройти военную подготовку и научиться слаженному взаимодействию с сослуживцами. После завершения подготовки новобранцы отправятся в зону СВО, ежемесячная выплата за службу составит 210 тысяч рублей.

Ранее ростовский депутат Бородай заявил, что ВСУ осознанно занижают данные о потерях в своих рядах.

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