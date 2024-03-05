В Ростовской области назвали среднюю стоимость аренды квартиры

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Эти данные были получены на основе исследования аналитического центра Домклик.
Самая высокая цена за квадратный метр жилья оказалась в Москве и составила 69,7 тысячи рублей, что примерно втрое превышает среднюю стоимость в России — 23,9 тысячи рублей. Среди городов и регионов с высокими ценами также отмечаются Санкт-Петербург (34,2 тысячи рублей), Московская и Новосибирская области с показателями — 28,2 тысячи и 26,5 тысячи рублей.
Наиболее выгодные условия для аренды стандартной квартиры сейчас в Воронежской (15,9 тысячи рублей), Волгоградской (17,1 тысячи рублей), Самарской (17,1 тысячи рублей) областях, а также Башкирии (17,1 тысячи рублей). Средняя стоимость аренды квартиры в донской столицы составляет 19,1 тысячи рублей.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что востребованными инструментами для улучшения жилищных условий являются аренда и ипотека. Однако в первом случае часто возникает риск неожиданного повышения арендной платы или внезапного решения владельца недвижимости о выселении арендатора. При ипотеке заемщик оплачивает стабильную сумму в течение всего срока кредита, независимо от изменений экономической обстановки.
«Понять свои возможности и степень кредитной нагрузки можно онлайн, с помощью ипотечного калькулятора. В 2023 году объём выдачи ипотеки Сбером в Ростовской области превысил 113 млрд рублей, своей недвижимостью смогли обзавестись почти 37 тысяч донских семей», — рассказал Руслан Салимов.
При проведении исследования специалисты определяли медианную стоимость аренды квадратного метра жилья на длительный срок в регионах Российской Федерации, где присутствуют города-миллионники. Затем эта сумма умножалась на площадь стандартной квартиры, составляющей 35 квадратных метров.