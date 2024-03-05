В Ростовской области назвали среднюю стоимость аренды квартиры

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что востребованными инструментами для улучшения жилищных условий являются аренда и ипотека. Однако в первом случае часто возникает риск неожиданного повышения арендной платы или внезапного решения владельца недвижимости о выселении арендатора. При ипотеке заемщик оплачивает стабильную сумму в течение всего срока кредита, независимо от изменений экономической обстановки.