В Ростовской области с 1 апреля ужесточат сдачу экзаменов в ГИБДД

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Представители компании «Автодор» рассказали, что уже с 1 апреля 2024 года начнет действовать новая редакция правил проведения экзаменов в ГИБДД.
Хотя число допустимых ошибок увеличат с пяти до семи, срок пересдачи после трех «провалов» для будущих водителей вырастет в шесть раз — теперь вместо одного месяца четвертую попытку сдать экзамен придется ждать полгода.
Кроме того, изменится и тест на вождение по городу. Теперь инспектор ГИБДД будет сидеть сзади, а за дублирующими органами управления — инструктор автошколы. Вместе с этим в салонах автомобилей установят видеокамеры, которые будут отслеживать все, что происходит в салоне, в том числе управление дополнительными педалями.
При этом, по данным «Автодора», с первого раза теорию сдают чуть больше трети учащихся автошкол (36%), а вот практический экзамен — только 12% будущих водителей.
Ранее дончанку простили за попытку «купить» права в ГИБДД.