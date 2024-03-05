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Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

В Ростовской области с 1 апреля ужесточат сдачу экзаменов в ГИБДД

В Ростовской области с 1 апреля ужесточат сдачу экзаменов в ГИБДД

5 марта 2024, 14:36
Фото: 1MI
В Ростовской области с 1 апреля ужесточат сдачу экзаменов в ГИБДД
В Ростовской области и других регионах России с 1 апреля начнут действовать новые правила проведения экзаменов в ГИБДД, подробности рассказали в пресс-службе ГК «Автодор».

Представители компании «Автодор» рассказали, что уже с 1 апреля 2024 года начнет действовать новая редакция правил проведения экзаменов в ГИБДД.

Хотя число допустимых ошибок увеличат с пяти до семи, срок пересдачи после трех «провалов» для будущих водителей вырастет в шесть раз — теперь вместо одного месяца четвертую попытку сдать экзамен придется ждать полгода.

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Кроме того, изменится и тест на вождение по городу. Теперь инспектор ГИБДД будет сидеть сзади, а за дублирующими органами управления — инструктор автошколы. Вместе с этим в салонах автомобилей установят видеокамеры, которые будут отслеживать все, что происходит в салоне, в том числе управление дополнительными педалями.

При этом, по данным «Автодора», с первого раза теорию сдают чуть больше трети учащихся автошкол (36%), а вот практический экзамен — только 12% будущих водителей.

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