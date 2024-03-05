В Ростовской области с 1 апреля ужесточат сдачу экзаменов в ГИБДД

Кроме того, изменится и тест на вождение по городу. Теперь инспектор ГИБДД будет сидеть сзади, а за дублирующими органами управления — инструктор автошколы. Вместе с этим в салонах автомобилей установят видеокамеры, которые будут отслеживать все, что происходит в салоне, в том числе управление дополнительными педалями.