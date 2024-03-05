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Агрегатор такси назвал «драматическим» рост цен на обслуживание авто в Ростове

В такси назвали «драматическими» цены на обслуживание авто в Ростове

5 марта 2024, 06:59
Фото: 1MI
Агрегатор такси назвал «драматическим» рост цен на обслуживание авто в Ростове
Стоимость минуты поездки в такси в Ростове выросла на 34%, рассказали «Городу N» в пресс-службе «Яндекса».

Цены на услуги такси растут сразу из-за нескольких факторов. Один из них — повышенный спрос. За последнее время услуги такси стали популярнее еще на 20%. При этом количество водителей в компании снижается. Они увольняются, так как находят более прибыльное дело.

Растут и траты на обслуживание машин и их покупку. В «Яндексе» рост затрат на эти нужды назвали «драматическим».

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Сейчас стоимость одной минуты поездки такси в Ростове обойдется в 20 рублей. За год показатель вырос на 34%.

Ранее подержанные автомобили резко подорожали в Ростовской области.

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