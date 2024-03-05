В такси назвали «драматическими» цены на обслуживание авто в Ростове

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Цены на услуги такси растут сразу из-за нескольких факторов. Один из них — повышенный спрос. За последнее время услуги такси стали популярнее еще на 20%. При этом количество водителей в компании снижается. Они увольняются, так как находят более прибыльное дело.
Растут и траты на обслуживание машин и их покупку. В «Яндексе» рост затрат на эти нужды назвали «драматическим».
Сейчас стоимость одной минуты поездки такси в Ростове обойдется в 20 рублей. За год показатель вырос на 34%.
Ранее подержанные автомобили резко подорожали в Ростовской области.