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Published Сегодня, 08:10

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Updated Сегодня, 08:12

Стало известно, почему медведь в зоопарке Ростова-на-Дону очень плохо выглядит

В зоопарке Ростова объяснили облезлый вид белого медведя Айона

5 марта 2024, 08:10
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
Стало известно, почему медведь в зоопарке Ростова-на-Дону очень плохо выглядит

В зоопарке Ростова назвали нормальным потертый вид белого медведя

В Ростове-на-Дону белый медведь Айона выглядит потертым, так как у него период линьки, сообщили в зоопарке.

В последнее время посетители задают большое количество вопросов о состоянии белого медведя. Люди пишут в социальных сетях, что в шерсти животного уже есть проплешины, сквозь которые просвечивает кожа. Медведь расчесывает эти места.

В зоопарке сообщили, что в это время года медведи могут выглядеть потертыми из-за периода линьки. Они плавают в бассейнах, после чего трутся о твердые поверхности, в том числе стены. Из-за этого у них сменяется волосяной покров, это является нормальным процессом.

Отмечается, что за животными ухаживают должным образом, животное получает положенное питание и витамины. Кроме того, проводится ежедневный осмотр специалистами, в том числе ветеринарами. Если потребуется, то сразу же принимают меры.

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До этого стало известно, что в зоопарке обустроят новый вольер для белых медведей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Зоопарк#Медведь
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