В зоопарке Ростова объяснили облезлый вид белого медведя Айона

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В последнее время посетители задают большое количество вопросов о состоянии белого медведя. Люди пишут в социальных сетях, что в шерсти животного уже есть проплешины, сквозь которые просвечивает кожа. Медведь расчесывает эти места.
В зоопарке сообщили, что в это время года медведи могут выглядеть потертыми из-за периода линьки. Они плавают в бассейнах, после чего трутся о твердые поверхности, в том числе стены. Из-за этого у них сменяется волосяной покров, это является нормальным процессом.
Отмечается, что за животными ухаживают должным образом, животное получает положенное питание и витамины. Кроме того, проводится ежедневный осмотр специалистами, в том числе ветеринарами. Если потребуется, то сразу же принимают меры.
Ранее жирафиха Лизонька умерла в зоопарке донской столицы.
До этого стало известно, что в зоопарке обустроят новый вольер для белых медведей.