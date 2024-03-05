В зоопарке Ростова объяснили облезлый вид белого медведя Айона

В зоопарке сообщили, что в это время года медведи могут выглядеть потертыми из-за периода линьки. Они плавают в бассейнах, после чего трутся о твердые поверхности, в том числе стены. Из-за этого у них сменяется волосяной покров, это является нормальным процессом.