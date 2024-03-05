ВТБ Лизинг предлагает технику XGMA и LONKING со скидкой до 800 000 рублей

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:33
Максимальная скидка для лизингополучателей на технику этих популярных брендов составляет до 800 000 рублей. Спецпредложение действует для клиентов ВТБ Лизинг на приобретение техники из наличия на складе.
В акции участвуют 17 моделей. Размер скидки зависит от марки, конфигурации и типа техники: от 300 000 до 800 000 рублей на грейдеры, грунтовые катки, фронтальные погрузчики, гусеничные экскаваторы, экскаваторы-погрузчики марки XGMA и 120 000 рублей на маневренные и компактные мини-погрузчики от LONKING.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере строительства, могут гибко настроить параметры финансирования. ВТБ Лизинг предлагает им комфортные условия по лизингу: минимальный аванс, минимальное удорожание или минимальный ежемесячный платеж, а также это возможность сэкономить до 40% от стоимости техники за счет налоговых преференций по налогу на прибыль и НДС (для юрлиц на ОСН).
Например, оформить в финансовую аренду грейдер XGMA XG3165C массой 16,5 тонн, отличающийся высокой производительностью, надёжностью и удобством в эксплуатации, можно со скидкой по стоимости 11 126 000 ₽. При заключении сделки сроком на 60 месяцев и авансом 10% ежемесячные платежи за пользование техникой составят 275 327 ₽, а экономия на налогах за весь период лизинга — более 5 800 000 руб.*
Мощный и малогабаритный погрузчик LONKING CDM308, предназначенный для выполнения различных задач в дорожно-строительной сфере, можно приобрести со скидкой по стоимости 3 780 000 ₽. Экономия на налогах составит более 1 900 000 рублей за весь период финансовой аренды. При этом при оформлении техники в лизинг с авансом 10% на срок 60 месяцев ежемесячный платёж будет равен — 93 534 руб.*
«ВТБ Лизинг предлагает своим клиентам с минимальными вложениями выгодно оформить в финансовую аренду популярную и востребованную спецтехнику, которая подходит для реализации любых бизнес-задач и обеспечивает эффективность их выполнения. Для клиентов доступна популярная на рынке спецтехника, задействованная в различных отраслях. При этом инструменты лизинга могут стать оптимальным решением для компаний, так как позволяют без капитальных финансовых вложений обновить парк техники, а также снизить нагрузку на баланс предприятия за счёт налоговых преференций», — прокомментировал начальник управления по развитию бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Андрей Гетманюк.
«Техбаза Бизнес Фортуна» является поставщиком специализированной техники ведущих производителей для строительной, коммунальной и других промышленных областей. Компания осуществляет комплексные решения по поставке, вводу в эксплуатацию, техническому и сервисному обслуживанию китайской техники в гарантийный и послегарантийный период.
Расчеты лизинга готовятся индивидуально для каждого клиента с учётом его задач и потребностей. Подать заявку на лизинг техники XGMA и LONKING юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.
*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на ОСН, стоимость автомобилей действительна на 15.02.2024.