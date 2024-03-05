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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:33

ВТБ Лизинг предлагает технику XGMA и LONKING со скидкой до 800 000 рублей

ВТБ Лизинг предлагает технику XGMA и LONKING со скидкой до 800 000 рублей

5 марта 2024, 06:32
Фото: АО ВТБ Лизинг
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ВТБ Лизинг совместно с официальным дилером дорожно-строительной техники компанией «Техбаза Бизнес Фортуна» предлагают выгодно оформить в лизинг технику производителей XGMA и LONKING на привлекательных условиях.

Максимальная скидка для лизингополучателей на технику этих популярных брендов составляет до 800 000 рублей. Спецпредложение действует для клиентов ВТБ Лизинг на приобретение техники из наличия на складе.

 

В акции участвуют 17 моделей. Размер скидки зависит от марки, конфигурации и типа техники: от 300 000 до 800 000 рублей на грейдеры, грунтовые катки, фронтальные погрузчики, гусеничные экскаваторы, экскаваторы-погрузчики марки XGMA и 120 000 рублей на маневренные и компактные мини-погрузчики от LONKING.

 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере строительства, могут гибко настроить параметры финансирования. ВТБ Лизинг предлагает им комфортные условия по лизингу: минимальный аванс, минимальное удорожание или минимальный ежемесячный платеж, а также это возможность сэкономить до 40% от стоимости техники за счет налоговых преференций по налогу на прибыль и НДС (для юрлиц на ОСН).

 

Например, оформить в финансовую аренду грейдер XGMA XG3165C массой 16,5 тонн, отличающийся высокой производительностью, надёжностью и удобством в эксплуатации, можно со скидкой по стоимости 11 126 000 ₽. При заключении сделки сроком на 60 месяцев и авансом 10% ежемесячные платежи за пользование техникой составят 275 327 ₽, а экономия на налогах за весь период лизинга — более 5 800 000 руб.*

 

Мощный и малогабаритный погрузчик LONKING CDM308, предназначенный для выполнения различных задач в дорожно-строительной сфере, можно приобрести со скидкой по стоимости 3 780 000 ₽. Экономия на налогах составит более 1 900 000 рублей за весь период финансовой аренды. При этом при оформлении техники в лизинг с авансом 10% на срок 60 месяцев ежемесячный платёж будет равен — 93 534 руб.*

 

«ВТБ Лизинг предлагает своим клиентам с минимальными вложениями выгодно оформить в финансовую аренду популярную и востребованную спецтехнику, которая подходит для реализации любых бизнес-задач и обеспечивает эффективность их выполнения. Для клиентов доступна популярная на рынке спецтехника, задействованная в различных отраслях. При этом инструменты лизинга могут стать оптимальным решением для компаний, так как позволяют без капитальных финансовых вложений обновить парк техники, а также снизить нагрузку на баланс предприятия за счёт налоговых преференций», — прокомментировал начальник управления по развитию бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Андрей Гетманюк.

 

«Техбаза Бизнес Фортуна» является поставщиком специализированной техники ведущих производителей для строительной, коммунальной и других промышленных областей. Компания осуществляет комплексные решения по поставке, вводу в эксплуатацию, техническому и сервисному обслуживанию китайской техники в гарантийный и послегарантийный период.

 

Расчеты лизинга готовятся индивидуально для каждого клиента с учётом его задач и потребностей. Подать заявку на лизинг техники XGMA и LONKING юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

 

*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на ОСН, стоимость автомобилей действительна на 15.02.2024.

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