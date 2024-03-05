ВТБ Лизинг предлагает технику XGMA и LONKING со скидкой до 800 000 рублей

«ВТБ Лизинг предлагает своим клиентам с минимальными вложениями выгодно оформить в финансовую аренду популярную и востребованную спецтехнику, которая подходит для реализации любых бизнес-задач и обеспечивает эффективность их выполнения. Для клиентов доступна популярная на рынке спецтехника, задействованная в различных отраслях. При этом инструменты лизинга могут стать оптимальным решением для компаний, так как позволяют без капитальных финансовых вложений обновить парк техники, а также снизить нагрузку на баланс предприятия за счёт налоговых преференций», — прокомментировал начальник управления по развитию бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Андрей Гетманюк.