Высокотехнологичные МСП привлекли 34 млрд рублей по льготной программе кредитования

Для получения льготного финансирования нужно, чтобы малый и средний бизнес относился к 16 приоритетным отраслям, его годовая выручка должна составлять от 100 миллионов рублей, а среднегодовой прирост должен быть не менее 12%. Кроме того, компания, претендующая на поддержку, должна владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности.