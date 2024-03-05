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Высокотехнологичные МСП привлекли 34 млрд рублей по льготной программе кредитования

Высокотехнологичные МСП привлекли 34 млрд рублей по льготной программе кредитования

5 марта 2024, 09:38
Фото: 1MI
Малые и средние предприятия из сферы высоких технологий привлекли более 34 миллиардов рублей льготных кредитов с апреля 2022 года. Об этом рассказали официальные представители Корпорации МСП.

Как сообщает tass.ru, специализированная правительственная программа кредитования под 3% годовых была запущена два года назад. С того момента было подписано 240 договоров на льготное кредитование через МСП Банк, 152 из которых заключены в прошлом году.

Гендиректор КМСП Александр Исаевич отметил, что в рамках этой программы оказывается адресная поддержка небольшим предприятиям, работающим в ключевых для страны сферах. С ее помощью идет ускоренный процесс обеспечения технологического суверенитета государства, развиваются высокотехнологичные инновационные компании.

Льготное финансирование по этой программе получили предприниматели почти из половины субъектов РФ. В основном средства привлекают московские, петербургские, новосибирские и пермские компании. Также активно получают льготные кредиты МСП из Казани и Челябинска. Деньги идут на создание программного обеспечения, научные исследования, фармацевтическое направление, разработки в сфере информационных технологий и не только.

Как отметил Исаевич, порядка 75% инновационных компаний приходится на сегмент МСП. По его словам, небольшой бизнес может быстро перестраиваться и помогать в развитии приоритетных направлений.

Для получения льготного финансирования нужно, чтобы малый и средний бизнес относился к 16 приоритетным отраслям, его годовая выручка должна составлять от 100 миллионов рублей, а среднегодовой прирост должен быть не менее 12%. Кроме того, компания, претендующая на поддержку, должна владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности.

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