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Posted Сегодня, 20:13

Published Сегодня, 20:13

Modified Сегодня, 20:14

Updated Сегодня, 20:14

Заключенный в Германии совершил побег с помощью необычных инструментов

5 марта 2024, 20:13
В Германии заключенный по имени Хуссен Р. сумел сбежать из тюрьмы в Траунштайне, Бавария, используя простые предметы — ложку и сломанный держатель для туалетной бумаги. Он раскопал дыру в стене здания и спустился по привязанным вместе простыням.

По словам Хуссена, его главным мотивом для побега стало желание увидеть свою маленькую дочь. Во время задержания его неожиданно арестовали, и он не успел попрощаться с ребенком. За этот побег ему будет добавлено еще семь месяцев к его сроку за нанесение ущерба имуществу и «разрушение здания», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Хуссен был осужден на тюремное заключение за то, что он вместе с соучастниками похищал медные и латунные кресты с могил и продавал их на металлолом. За это преступление ему грозило до шести с половиной лет заключения.

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