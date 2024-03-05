Заключенный в Германии совершил побег с помощью необычных инструментов

По словам Хуссена, его главным мотивом для побега стало желание увидеть свою маленькую дочь. Во время задержания его неожиданно арестовали, и он не успел попрощаться с ребенком. За этот побег ему будет добавлено еще семь месяцев к его сроку за нанесение ущерба имуществу и «разрушение здания», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».