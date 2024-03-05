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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Ростовчане потребовали снести скульптуру американского супергероя

Жители потребовали снести в Ростове скульптуру американского супергероя

5 марта 2024, 13:23
Фото: Pxhere
Ростовчане потребовали снести скульптуру американского супергероя
Жительницу Ростова-на-Дону возмутила установленная на улице фигура, похожая на супергероя, сообщила она в соцсетях.

Ростовчанка рассказала, что эта скульптура чужая и не понятная для русского человека. Она предложила на этом месте поставить памятник участнику СВО.

«Я посоветовалась с подругами и заявляю, что не одну меня нервирует эта скульптура американскому супергерою. Ее нужно разбить на площади кувалдами. Уверена, что патриотические ростовчане меня поддержат», — заявила автор.

Речь идет о фигуре в костюме черного цвета, напоминающей супергероя. Она установлена у входа в кинотеатр в ТЦ «Горизонт».

Памятник умершему бегемоту-долгожителю установили в Ростове
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Фото: ВК Ростов Главный

Пользователи в комментариях сообщили, это символ «Горизонта».

«Людям лишь бы придраться до чего-нибудь», — пишут местные жители.

«Меня вообще раздражает сама культура американских супергероев. Они все в лосинах и масках, как будто их не узнают. Есть нормальные наши сказочные герои, к примеру Илья Муромец. Но это не говорит о том, что надо разрушать то, что уже есть», — заявили ростовчане.

Ранее памятник умершему бегемоту-долгожителю установили в Ростове.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Памятник#Скульптура#Супергерой
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