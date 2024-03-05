Жители потребовали снести в Ростове скульптуру американского супергероя

«Меня вообще раздражает сама культура американских супергероев. Они все в лосинах и масках, как будто их не узнают. Есть нормальные наши сказочные герои, к примеру Илья Муромец. Но это не говорит о том, что надо разрушать то, что уже есть», — заявили ростовчане.