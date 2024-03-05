Жители потребовали снести в Ростове скульптуру американского супергероя

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Ростовчанка рассказала, что эта скульптура чужая и не понятная для русского человека. Она предложила на этом месте поставить памятник участнику СВО.
«Я посоветовалась с подругами и заявляю, что не одну меня нервирует эта скульптура американскому супергерою. Ее нужно разбить на площади кувалдами. Уверена, что патриотические ростовчане меня поддержат», — заявила автор.
Речь идет о фигуре в костюме черного цвета, напоминающей супергероя. Она установлена у входа в кинотеатр в ТЦ «Горизонт».
Пользователи в комментариях сообщили, это символ «Горизонта».
«Людям лишь бы придраться до чего-нибудь», — пишут местные жители.
«Меня вообще раздражает сама культура американских супергероев. Они все в лосинах и масках, как будто их не узнают. Есть нормальные наши сказочные герои, к примеру Илья Муромец. Но это не говорит о том, что надо разрушать то, что уже есть», — заявили ростовчане.
Ранее памятник умершему бегемоту-долгожителю установили в Ростове.