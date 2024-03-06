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Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

«10 лет без света и воды»: как дом инвалида в Дубовском районе отключили от ресурсов

«10 лет без света и воды»: дом инвалида в в Ростовской области отключили от ресурсов

6 марта 2024, 16:45
Фото: freepik/atlascompany
«10 лет без света и воды»: как дом инвалида в Дубовском районе отключили от ресурсов

Дом инвалида в Ростовской области на 10 лет отключили от воды и электричества

В редакцию RostovGazeta обратился житель Дубовского района Ростовской области, инвалид первой группы Владимир Иванков. Он рассказал, как его дом десять лет назад отключили от ресурсов первой необходимости — света и воды, и не подключили обратно.

Родных разлучили

Инвалид первой группы рассказывает, что его дом в хуторе Гуреев Дубовского района Ростовской области отключен от жизнеобеспечивающих ресурсов порядка десяти лет. По мнению хуторянина, сделано это было намеренно из-за его несогласия передать земельные участки (свои и жены) в собственность другого пользователя.

«Я обратился в суд, оспаривая передачу нашей земли. В 2012 году моя супруга умерла от инсульта — она тогда много плакала, переживала из-за этой земли. К слову, в госпитализации ей отказали. А с 2013 года наш дом отрезали от света и перекрыли водоснабжение», — рассказывает Владимир Иванков.

Хуторянин делится мнением, что сделано это было в отместку за то, что он пошел в суд, не согласившись отдать паи.

«Мы жили, как в средневековье. Внуки не могли в темноте делать уроки, не могли посмотреть телевизор, было очень холодно. В итоге, промучившись почти год, дочь с детьми сняла квартиру в другом поселении, а я переехал жить к родственникам жены — я же инвалид, мне нельзя одному. Теперь, несмотря на наличие своего дома, мы проживаем в разных местах, и я лишен возможности видеться со своими внуками», — сокрушается Иванков.

Однако, по словам собеседника, отключение ресурсов было только началом.

«А с 2013 года наш дом отрезали от света и перекрыли водоснабжение», — рассказывает Владимир Иванков.«А с 2013 года наш дом отрезали от света и перекрыли водоснабжение», — рассказывает Владимир Иванков.
«А с 2013 года наш дом отрезали от света и перекрыли водоснабжение», — рассказывает Владимир Иванков.
Фото: Pxhere
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Тайное хищение

Владимир вспоминает, что позже, пользуясь отсутствием жильцов в доме без света и воды, неизвестные скрутили краны. По его словам, пропало четыре ящика с посудой. В одном из них оказались чужие бокалы — их брали на время у соседей для организации похорон жены Иванкова.

В редакции RostovGazeta есть документ, датированный 2022 годом, — постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В нем сообщается, что помимо «тайного хищения» электроинструментов, паласов, ковров, посуды и инвентаря, Владимир Иванков жаловался на хищение двух лошадей, коровы и бычка со своего подворья.

Но, согласно информации в документе, было установлено, что Владимир Иванков в своем доме не проживал и личного подсобного хозяйства не имел. Да и по информации постановления, сроки давности уголовного преследования истекли. Его обращению была присвоена категория «небольшой тяжести». В возбуждении уголовного дела инвалиду отказали.

«Что мне теперь делать? Мой дом до сих пор отключен от воды и света. Представляете, что происходит?» — недоумевает собеседник.

По его словам, пропало четыре ящика с посудой. В одном из них оказались чужие бокалы — их занимали у соседей для организации похорон жены Иванкова.По его словам, пропало четыре ящика с посудой. В одном из них оказались чужие бокалы — их занимали у соседей для организации похорон жены Иванкова.
По его словам, пропало четыре ящика с посудой. В одном из них оказались чужие бокалы — их занимали у соседей для организации похорон жены Иванкова.
Фото: Pxhere
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Обесточенный дом

Хуторянин разъясняет, что электричество в доме отключили из-за задолженности в 11 тысяч рублей.

«Я тогда был на лечении и не мог вовремя оплатить. Позже выплатил все, но ситуация не изменилась», — отмечает Иванков.

В наличии редакции есть два официальных ответа хуторянину из администрации Дубовского района. Один датирован ноябрем 2023 года, другой — февралем 2024 года. В них сообщается, что сведениями о фактическом использовании земельного участка инвалида первой группы, местные власти не располагают.

В документах разъясняется, что подача электрической энергии в дом была прекращена из-за задолженности в 2013 году. Тут же уточняется, что задолженность погашена в 2015 году. Но, поскольку в доме до сих пор никто не проживает, и по вопросу возобновления электричества никто не обращался, «квартира до настоящего времени обесточена».

В документах разъясняется, что подача электрической энергии в дом была прекращена из-за задолженности в 2013 году.В документах разъясняется, что подача электрической энергии в дом была прекращена из-за задолженности в 2013 году.
В документах разъясняется, что подача электрической энергии в дом была прекращена из-за задолженности в 2013 году.
Фото: 1MI

В документах также отмечается, что отключение водоснабжения в доме связано с порывом. Обещается, что оно будет восстановлено после оплаты ремонтных работ.

«Мы постоянно обращаемся во всевозможные инстанции, но это не приводит ни к чему. Присылают одни отписки», — рассказывает Иванков.

Разъяснить ситуацию на момент публикации материала корреспонденту RostovGazeta не удалось. В приемной главы администрации Дубовского района сообщили, что «заместитель по жилищно-коммунальному хозяйству вышел в суд».

Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему ростовчане за февраль получили квитанции с огромной оплатой за воду по СОИД.

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#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростовская область#Восстановление#Вода#Электричество#Свет#Земля#Дубовский район#Отключение#Злоумышленники
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