«10 лет без света и воды»: дом инвалида в в Ростовской области отключили от ресурсов

«Мы жили, как в средневековье. Внуки не могли в темноте делать уроки, не могли посмотреть телевизор, было очень холодно. В итоге, промучившись почти год, дочь с детьми сняла квартиру в другом поселении, а я переехал жить к родственникам жены — я же инвалид, мне нельзя одному. Теперь, несмотря на наличие своего дома, мы проживаем в разных местах, и я лишен возможности видеться со своими внуками», — сокрушается Иванков.