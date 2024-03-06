«10 лет без света и воды»: дом инвалида в в Ростовской области отключили от ресурсов

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Инвалид первой группы рассказывает, что его дом в хуторе Гуреев Дубовского района Ростовской области отключен от жизнеобеспечивающих ресурсов порядка десяти лет. По мнению хуторянина, сделано это было намеренно из-за его несогласия передать земельные участки (свои и жены) в собственность другого пользователя.
«Я обратился в суд, оспаривая передачу нашей земли. В 2012 году моя супруга умерла от инсульта — она тогда много плакала, переживала из-за этой земли. К слову, в госпитализации ей отказали. А с 2013 года наш дом отрезали от света и перекрыли водоснабжение», — рассказывает Владимир Иванков.
Хуторянин делится мнением, что сделано это было в отместку за то, что он пошел в суд, не согласившись отдать паи.
«Мы жили, как в средневековье. Внуки не могли в темноте делать уроки, не могли посмотреть телевизор, было очень холодно. В итоге, промучившись почти год, дочь с детьми сняла квартиру в другом поселении, а я переехал жить к родственникам жены — я же инвалид, мне нельзя одному. Теперь, несмотря на наличие своего дома, мы проживаем в разных местах, и я лишен возможности видеться со своими внуками», — сокрушается Иванков.
Однако, по словам собеседника, отключение ресурсов было только началом.
Владимир вспоминает, что позже, пользуясь отсутствием жильцов в доме без света и воды, неизвестные скрутили краны. По его словам, пропало четыре ящика с посудой. В одном из них оказались чужие бокалы — их брали на время у соседей для организации похорон жены Иванкова.
В редакции RostovGazeta есть документ, датированный 2022 годом, — постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В нем сообщается, что помимо «тайного хищения» электроинструментов, паласов, ковров, посуды и инвентаря, Владимир Иванков жаловался на хищение двух лошадей, коровы и бычка со своего подворья.
Но, согласно информации в документе, было установлено, что Владимир Иванков в своем доме не проживал и личного подсобного хозяйства не имел. Да и по информации постановления, сроки давности уголовного преследования истекли. Его обращению была присвоена категория «небольшой тяжести». В возбуждении уголовного дела инвалиду отказали.
«Что мне теперь делать? Мой дом до сих пор отключен от воды и света. Представляете, что происходит?» — недоумевает собеседник.
Хуторянин разъясняет, что электричество в доме отключили из-за задолженности в 11 тысяч рублей.
«Я тогда был на лечении и не мог вовремя оплатить. Позже выплатил все, но ситуация не изменилась», — отмечает Иванков.
В наличии редакции есть два официальных ответа хуторянину из администрации Дубовского района. Один датирован ноябрем 2023 года, другой — февралем 2024 года. В них сообщается, что сведениями о фактическом использовании земельного участка инвалида первой группы, местные власти не располагают.
В документах разъясняется, что подача электрической энергии в дом была прекращена из-за задолженности в 2013 году. Тут же уточняется, что задолженность погашена в 2015 году. Но, поскольку в доме до сих пор никто не проживает, и по вопросу возобновления электричества никто не обращался, «квартира до настоящего времени обесточена».
В документах также отмечается, что отключение водоснабжения в доме связано с порывом. Обещается, что оно будет восстановлено после оплаты ремонтных работ.
«Мы постоянно обращаемся во всевозможные инстанции, но это не приводит ни к чему. Присылают одни отписки», — рассказывает Иванков.
Разъяснить ситуацию на момент публикации материала корреспонденту RostovGazeta не удалось. В приемной главы администрации Дубовского района сообщили, что «заместитель по жилищно-коммунальному хозяйству вышел в суд».
Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему ростовчане за февраль получили квитанции с огромной оплатой за воду по СОИД.