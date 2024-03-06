72% россиян заявили, что регулярно задерживаются на работе

Из числа тех, кто задерживается на работе, 20% делают это не более двух раз в квартал. 18% перерабатывают дважды в месяц, 16% — пару раз в неделю, а еще 18% остаются в офисе после окончания рабочего дня каждый день, пишет sovainfo.ru.