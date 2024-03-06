72% россиян заявили, что регулярно задерживаются на работе

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Из числа тех, кто задерживается на работе, 20% делают это не более двух раз в квартал. 18% перерабатывают дважды в месяц, 16% — пару раз в неделю, а еще 18% остаются в офисе после окончания рабочего дня каждый день, пишет sovainfo.ru.
Касательно причин задержки на работе, 43% опрошенных заявили, что срочные задачи поступают за 5 минут до конца рабочего дня. Такую же долю составляют те, кто не успевает закончить дела в срок из-за квартальной или годовой отчетности. Треть респондентов не справляются с нагрузкой вовремя.
15% сотрудников остаются в офисе для выполнения рутинных дел, 10% предпочитают работать, когда никого нет рядом, и так же много людей доделывают задачи за своих коллег. 6% не могут уйти домой, пока начальник находится в офисе, согласно исследованию сервиса Работа.ру.
В 66% российских компаний руководители не поощряют задержку сотрудников, в 16% — только если это обосновано, в 11% организаций сотрудникам выплачивают премию за работу после рабочего времени, а в 10% хвалят их за эту инициативу.